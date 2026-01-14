若向賴清德咬耳朵？ 温世政許1心願「南投咱要自己救」

民進黨中執會14日通過徵召新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，會後總統兼黨主席賴清德(右)親自宣布並為溫世政(左)繫競選背帶。(記者羅沛德攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德昨表示中央對苗栗的支持不遺餘力，並對苗栗縣長鍾東錦打趣說，「你都沒跟我咬耳朵！」對此，民進黨南投縣長參選人温世政今(14日)受訪表示，他會為南投爭取中央資源、同時號召「北漂」的南投青年返鄉打拚，「南投，咱要自己救(台語：南投，我們要自己救)。」

民進黨今天下午召開中執會通過提名，接著由賴清德親自召開記者會公布人選。温世政於記者會透露，自己從未想過選舉，心中始終只有一個念頭：「回到南投，能為家鄉做什麼」。他回憶，自己是九二一大地震的受災戶，當年服役擔任少尉醫官，親眼目睹災後黑暗與混亂，有人哭喊、有求救，也有人再也發不出聲音，那一幕他一輩子都忘不了。

温世政說，很多人以為北漂就是離開或遺忘，但九二一的記憶從未離開過他。他始終相信，能活下來是上天的安排，因此北漂的每一分每一秒都不敢浪費，只為有一天能有能力回到家鄉，彌補當年的遺憾。

温世政表示，未來將以「顧老人、顧肚子、顧少年」為目標，帶動年輕人返鄉，打造一個有希望、有未來的南投。他也懇請鄉親支持，一起為南投的下一步勇敢前行。

媒體詢及，總統以「咬耳朵」形容縣市長向他爭取中央資源，若有機會向總統咬耳朵，最想為南投爭取什麼建設或福利？温世政表示，第一個當然是自己的醫療專業部分，他曾與南投在地民眾，以及南投縣衛生局局長討論過偏鄉醫療。

温世政說，偏鄉醫療是他的專業，可以開著小貨卡，上面帶著所有的醫療設備去偏鄉，尤其是仁愛、信義等地進行醫療服務；國家在健康計畫，包括賴總統的「健康台灣」、「韌性台灣」等計畫裡，撥了相當多經費給南投，但南投缺少的其實不是錢、而是人。

據此，温世政強調，他將跟中央爭取更多的人力下來，另方面也要呼籲南投民眾：「咱自己的南投，咱自己救(台語：我們自己的南投，我們自己救)。」他先帶頭回來偏鄉，並帶領其他在台北的優秀醫生一起為南投打拚，他會爭取中央資源，同時也爭取「北漂」的南投青年。

