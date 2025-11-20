若在野不甩院版《財劃法》？卓榮泰這樣說

▲卓榮泰今日親上火線召開記者會說明院版《財劃法》。（圖／記者陳威叡攝，2025.11.20）

[NOWnews今日新聞] 行政院今（20）日通過院版《財劃法》，由院長卓榮泰親上火線召開記者會說明，強調是能凝聚最大共識版本，被問及若在野不接受將要覆議或拒絕副署？對此卓榮泰表示，一定會要求與拜託執政黨團據理力爭，如果仍舊是覆議未成又提出釋憲，有如歷史重演，自己也忘了提過多少次覆議，強調若如期被審議通過，受害的不是中央或地方政府而是全國人民。

對於院版《財劃法》通過，媒體問及若在野接受將要覆議或拒絕副署？卓榮泰表示，如果是覆議未果又提出釋憲，有如歷史重演，自己也忘了提過多少次覆議了，但行政院都是在被動情況下提出。

卓榮泰強調，現在有一個最大共識的《財劃法》，希望立院能有機會重新審慎，自己也會要求也拜託執政黨團要據理力爭，因為這牽涉到未來國家財政結構問題。

卓榮泰說，如果明年度中央政府總預算無法如期通過執行，受害的不是中央或是地方政府，而是全國人民，且立法院要求退回明年度中央政府總預算重編毫無道理，政院不可能重編，即使重編，也不能違法。

