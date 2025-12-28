若大陸侵略台灣「絕不投降」 賴清德：「我投降」絕對是假消息

總統賴清德接受專訪，針對若台遭受軍事侵略，是否任何有關戰敗或投降訊息都是假的？賴清德明確表示絕對不會投降。且要有背水一戰的決心，才可以阻止大陸輕舉妄動。但賴也強調自己最大使命就是「不讓戰爭發生」。

賴清德接受友台專訪。（圖/總統府提供）

今天（28日）友台《話時代人物》節目播出賴清德專訪，賴清德表示，G7（七大工業國組織）近年來多次領袖會議結論，都不約而同提到「台海的和平穩定是世界安榮，安全跟繁榮的必要元素，不容許任何一個國家用脅迫或武力的方式改變現狀」，也就是說，中國大陸威脅不單純是台灣的問題，也是國際上面的問題，特別是印太國家的問題。

圖為國軍演練。（示意圖/圖取自國防部發言人臉書）

主持人鄭弘儀這時詢問，賴曾於9月20日全社會防衛韌性論壇中提到，若台灣遭受到軍事的侵略，任何有關戰敗或投降的訊息都是假的，這是否代表台灣無論如何絕對不投降？賴清德直言，「對，我們絕對不會投降，一定是堅持到底。我們要有這種背水一戰的決心，才可以阻止中國的輕舉妄動」。

賴清德指出，自己於全社會防衛韌性裡講這段話，目的是要讓國人知道，在戰爭一開始或過程中，中國大陸可能會散布假訊息瓦解民心士氣，所以在「小橘書」裡特別提到，「在整個中國侵犯的過程中，如果有任何消息說『我投降』，那絕對是假消息、絕對是假消息」。

賴清德也強調，自己也擔心有些人故意藉機散佈一些恐慌消息，例如稱「是不是要發生戰爭了」，但自己要跟國人再次強調，他身為總統兼三軍統帥，最大的使命，就是維護國家安全與區域和平穩定，不讓戰爭發生。

賴清德直言，他必須跟國人說明，和平固然無價，戰爭沒有贏家，但和平一定要靠實力才能夠獲得，不可能靠一紙協議，也不可能靠侵略者的善意，就有辦法得到。賴清德稱，即便台灣要與中國大陸進行任何交流合作，甚至在野黨想進行和談，但也必須要用實力當後盾，沒有實力做為後盾的所謂和談，到最後，歷史上都告訴大家，都是會淪為投降而已。

