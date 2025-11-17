《若如初見》府中15首映落幕 金穗獎策展人胡延凱：呈現郭嘉豪導演內心世界的詩意影像
台灣新銳導演郭嘉豪的電影短片《若如初見》，受邀於昨（16）日下午 14:00 在新北市府中15紀錄片放映院舉行台灣首映以及映後座談，郭嘉豪導演親臨現場與觀眾分享創作歷程與個人觀點。活動吸引眾多影迷與影視工作者到場，現場也可見八點檔男星張泰宇前來支持觀影，張泰宇表示本片情感節奏獨到，並透露與郭嘉豪導演後續已有合作方向的討論。
長年擔任金穗獎策展人、持續推動台灣短片交流與發展，同時也是府中15放映院策展人的胡延凱，擔任此次主題單元短片集的主持與映後座談。他表示，《若如初見》十分與眾不同，以詩意影像呈現郭嘉豪導演的內心世界，風格近似舞台劇，敘事細膩、獨到，具有鮮明的作者性與個人視角。
郭嘉豪導演分享，本片創作靈感來自一句古詩詞：「欲買桂花同載酒，終不似少年游。」他強調，這不是在感傷，而是一種事實：「人會變，心境會變；即便場景沒變，我們也已經不是當初的自己。」影片沒有要判定誰對誰錯，也沒有把話說明白；更多的是成年人後那種安靜的理解：理解彼此，也理解世界，在當下做出自己能做的最好選擇，並好好珍惜它。
外界也期待第48屆金穗獎能給予郭嘉豪這位優秀新銳導演一個舞台。畢竟金穗獎旨在鼓勵新銳創作者，讓更多年輕影像被看見。郭嘉豪導演希望台灣電影界能多給年輕創作者機會，讓更多有才華的聲音被聽見。
導演郭嘉豪短片《人》入選國際電影節 觀眾現場交流讚：處理極具張力
台灣影史首位入圍！Z 世代導演郭嘉豪原創劇本《LIKE（如）》入選 Film7Days 全球十強 代表台灣征戰俄羅斯
