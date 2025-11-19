《若如初見》給人生留白空間 郭嘉豪擦身金穗獎：放寬資格廣納國際人才
新銳導演郭嘉豪今（19）日表示，近期執導上映的電影《若如初見》以近似舞台劇的風格呈現了自己內心獨白，也在新北板橋藝文空間「府中15」放映後獲得熱烈回響，希望台灣電影界能多給年輕創作者機會，讓更多有才華的聲音被聽見。
上星期在「府中15」放映的《若如初見》是一部著重於抒發內心情感、展現睿智詩意的影像作品，影片捕捉了人與人初識時的美好與純真，然而隨著時間推移，大小「破事」可能產生隔閡，逐漸讓情感變質走味，最終從彼此的人生缺席，徒留遺憾。
他分享，影片創作靈感來自南宋詞人劉過《唐多令·蘆葉滿汀洲》詞作中一段「欲買桂花同載酒，終不似，少年游」這段話自己頗有共鳴，意思正像現在時序來到轉涼深秋，若要回到春暖花開好時節那可只能再等明年；同樣地，人只要錯過時間，就算有心想買桂花帶上美酒，也已經沒有辦法重現少年時的意氣風發，樂趣也不復見。
曾任金穗獎策展人的胡延凱則評論，《若如初見》敘事手法十分與眾不同，是少數能以詩意影像呈現導演自己內心世界的好片，敘事細膩、獨到又具有鮮明的個人視角，值得觀眾留心一看。
郭嘉豪感性指出，如同動盪的社會與名人情愛緋聞消息，每個人都是會變的，作品沒有要判定是非對錯，而是替成年人「留白」，享受安靜的理解，不只理解彼此，也能理解世界，希望在當下做出自己能做的最好選擇，然後好好珍惜。
郭嘉豪也回顧，在剛過的第47屆金穗獎中，自己作品因為主辦單位對參與者國籍比例限制，無奈和報名機會擦身而過，如今台灣電影圈仍亟需要薪火相傳，且市面常見影視團隊由國際優秀人才組成，金穗獎平台沒有必要故步自封，希望第48屆金穗獎能考量實務上作品需要，放寬報名標準，讓更多有才華的聲音、遲來的好作品被看見。
