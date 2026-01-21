若對上鄭麗君？李四川動向被問 蔣萬安10字定調選舉態度

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

隨著年底地方選舉腳步逐漸逼近，台北市長選戰人選布局成為政壇關注焦點。近期因完成對美關稅談判而聲勢看漲的行政院副院長鄭麗君，外界對鄭呼聲猛漲的同時，也關註現任市長蔣萬安是否已感受到選戰壓力。對此，蔣萬安今（21）日以簡短回應定調態度，「選舉還早，我們專注市政。」

（圖／記者鄧宇婷攝）

蔣萬安今日下午主持台北市道路交通安全會報，會前接受媒體聯訪時，面對相關提問顯得相當低調。針對外界詢問，若鄭麗君未來投入台北市長選舉，是否會帶來壓力，蔣萬安僅以「選舉還早，我們專注市政。」10字回應，隨即快步進入會議室，未再多作說明。

媒體也關切台北市副市長李四川的動向，詢問蔣萬安是否會在適當時機放手，讓李四川投入新北市長選戰。對此，蔣萬安僅露出笑容、搖頭示意，未正面回應，隨後便結束受訪。蔣萬安隨後進入道安會報會場，並未再接受其他提問。

