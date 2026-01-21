若對美國汽車關稅0％ 專家估「5款降價4成」驚：進口車滿街跑？

財經中心／倪譽瑋報導

台美關稅拍板15％，傳出預計對美製汽車關稅調降成0％，對車市可能的影響？該話題在過去便有被討論，投資名人「不敗教主」陳重銘去（2025）年曾針對「美國車如果零關稅」發文分析，估BMW X5、BMW X6、賓士GLE Coupe等5款車，車價降幅可望超過40%，驚呼「看樣子收穫最大的是BMW，以後會滿街跑？」至於汽車關稅確定了嗎？目前還未定案。

傳對美國汽車關稅調降為0％ 汽車關稅確定了嗎？

歷經與美國談判後，台美對等關稅調降為15％不疊加、半導體及衍生產品享最優惠待遇，台灣方面則以「台灣模式」推動企業赴美投資。除以上，傳出還有台灣的美國進口車關稅從17.5%降至0%；行政院經貿辦總談判代表楊珍妮對此表示，汽車關稅方面會再和美方進行協商。

因此目前台灣對美製汽車關稅0％並未定案，參與談判的行政院副院長鄭麗君指出，有關開放市場部分，數週後與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協議時「會完整地向大家報告」。

陳重銘分析「若進口車零關稅」車價變化

值得注意的是，2025年時「汽車零關稅」就曾成為眾人討論焦點，當年7月時陳重銘曾分析，在台灣銷售的10款美國進口車，如果真的零關稅，售價會調降19％至41％不等，他特別點名賓士GLE SUV，有望從339萬砍到剩200萬，降幅約41％。

除了上述車款，陳重銘也列出另外4台降幅可望超過40%的車，分別是賓士GLE Coupe（41％）、BMW X5（43％）、BMW X6（43％）、Toyota Sienna（43％），這讓他直呼「嚇死我了，以前怎麼賣那麼貴，要不要買一台來壓壓驚？看樣子收穫最大的是BMW，以後會滿街跑了嗎？」

