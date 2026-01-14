若川普對伊朗貿易國加徵高關稅 對中關稅將逾70%

（中央社台北14日電）美國總統川普日前宣布，向與伊朗有貿易來往的國家徵收25%關稅。綜合外媒報導，目前美國對中國的整體關稅約47%，若再加徵25%關稅，則關稅會超過70%，較去年10月川習會前的約57%還高。但外媒形容，目前不知道川普的具體做法。

川普日前在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）上表示，「自即日起，任何與伊朗伊斯蘭共和國進行貿易的國家，與美國之間的所有業務往來均須支付25%的關稅。此項命令為最終且不得更改。」

綜合路透社、英國衛報（The Guardian）等外媒13日報導，目前不知道川普的新措施會如何落實，包括是否在現有的對等關稅上疊加25%關稅，也不知道哪個與伊朗有貿易來往的國家會是川普的目標，川普也沒有點名中國。

目前美國對中國整體關稅約47%，若再加徵25%關稅，即關稅會超過70%。

川普與中國國家主席習近平去年10月在韓國釜山會面後，美中關稅戰暫時休戰。美國對中國的關稅也由約57%減至47%。

報導引述復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，中國將會看穿（川普）虛張聲勢，川普沒有膽量對中國加徵額外25%的關稅；如果他這樣做，中國將會進行報復，而川普也會受到教訓，就像當年的孟晚舟案一樣。

報導表示，川普的舉措為他計畫於4月訪問中國增添不確定性，此前分析普遍預期美中屆時將宣布達成全面的貿易協議。

經濟學人智庫（EIU）駐北京分析師徐天辰表示，川普的關稅是否真的可以執行仍是一個問題。去年川普曾宣布針對「非法」俄羅斯石油貿易加徵關稅，但最後的執行情況零散。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1150114