若川普用關稅「逼買格陵蘭」成真 旅美教授預言恐怖後果

美國總統川普強硬要求買下格陵蘭，昨（17）日宣布對歐洲8國課徵10％關稅，被點名的丹麥、英國等歐洲國家群起反彈，法國總統馬克宏痛批此舉「不可接受」，歐盟預計18日召開緊急會議，目前已有歐盟議員提議暫停批准美國商品0％關稅的措施。對此，旅美教授翁履中18日就表示，「這場交易背後隱藏的，是跨大西洋聯盟最赤裸的權力不對稱危機」，引發討論。

翁履中18日在臉書上發文表示，「這波突如其來的關稅打擊，核心目的非常明確：迫使丹麥政府同意將格陵蘭島出售給美國」，翁履中也引述相關新聞指出，川普更是明確表態，若相關國家在六月一日前仍未就這項「全面收購案」達成協議，關稅稅率將進一步攀升至百分之二十五。他強調，控制格陵蘭是美國對抗中俄在北極擴張的戰略必要手段，並引用《國際緊急經濟權力法》試圖賦予這項措施法律正當性。

翁履中說，歐洲各國反應極為強烈，歐盟委員會主席馮德萊恩與歐洲理事會主席科斯塔發表共同聲明，警告此舉將破壞跨大西洋關係並導致局勢螺旋式惡化；瑞典、法國及英國領導人也紛紛表態絕不屈服於勒索。

翁履中坦言，儘管丹麥外交大臣曾試圖與白宮諮商以緩和局勢，但川普顯然已將格陵蘭視為國家安全不可或缺的籌碼。目前這場危機不僅引發了國際貿易體系的震盪，歐洲議會也開始考慮推遲已達成的貿易協議，而美國最高法院對總統是否過度使用授權的裁決，將成為接下來局勢發展的關鍵指標。

翁履中認為，先不說最高法院是否很快會判定，川普到底有沒有權力引用《國際緊急經濟權力法》來施加關稅，川普這波簡單粗暴的關稅威脅，已直接把槍口對準歐洲核心盟友。

翁履中也假設，從現實主義的地緣政治視角來看，格陵蘭若真被美國強行併購，將創下美國史上最大規模的領土增幅「兩百一十六萬平方公里的土地」，面積遠超多個歐洲國家的總和。對川普個人而言，這絕對是歷史性的勝利，更是他在世界版圖上留名、實現帝國雄心的巔峰時刻。然而，這場交易背後隱藏的，是跨大西洋聯盟最赤裸的權力不對稱危機。

翁履中也警告，如果歐洲擋不住這一波壓力，美國說歐洲只是「紙老虎」就徹底坐實了。因此，川普出手不只是格陵蘭的歸屬之爭，更是對歐洲整體能力的赤裸驗證。如果身為北約領頭羊的美國，會反過頭用關稅手段強逼盟友割讓領土，「那麼接下來在烏俄戰爭的談判、或是對俄羅斯與中國威脅的集體回應中，歐洲各國還有多少話語權？恐怕一切都將淪為美國單方面說了算」。

翁履中坦言，川普的出手，揭露的不僅是美國決心全力追求國家利益，更是民主陣營長期讓美國的軍事力量扮演和平基石，享受不需大規模投資國防的後果。歐洲各國習慣了躲在跨大西洋聯盟的保護傘下，卻忽略了國際政治的利益算計下，強大的盟友其實也可能變心的現實。

翁履中呼籲，「現在，是歐洲的關鍵清醒時刻」。如果布魯塞爾與各國首都不敢在此刻堅定地向華府說「不」，接下來全球秩序將更快速地回歸「大國劃分勢力範圍」的叢林法則：大國在勢力範圍內稱霸，範圍外則進行利益交換，而小國只能依附地緣歸屬受某一大國管轄，跨區求援將淪為奢望。美國優先若演變成美國獨霸，歐洲的戰略自主將從政客的口號變成國際政治的笑話。這場格陵蘭風暴反應的不僅是川普的美國偉大藍圖，更是歐洲是否還剩下作為獨立主權脊梁的測試。

翁履中最後說，民主國家的聯盟體系，正站在崩解或重生的十字路口，而答案就取決於歐洲面對勒索時是否還能展現出團結和決心。「當然，不能不提，外卡變數是美國最高法院的判決啦」。

