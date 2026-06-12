若強震恐釀1.8萬死！日本祭「新防災計畫」拚死傷減半

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日本修訂最新防災計畫，設定10年內死傷減半目標。（示意圖／翻攝自Pexels）





面臨隨時可能的天災威脅，日本政府召開內閣會議，時隔11年首度大動作修訂國家防災基本計畫。根據日本《每日新聞》報導，最新官方損害推估指出，面對未來30年內發生機率高達70%的首都直下強震，一旦爆發規模7以上強震，最慘恐釀1萬8000人罹難、大約40萬棟建物毀損。為展現抗災決心，日本內閣拍板將10年內的減災目標從原本的「大致減半」強勢拉高至「減半以上」，誓言翻轉受災預估。

推出百項措施圍堵火災

為了全面落實更嚴格的減災目標，日本中央防災會議此次一口氣推出了高達189項的具體執行措施，規模達過去的4倍之多。官方大數據顯示，強震發生後的火災，往往佔了整體致死與受災主因的7成以上，為此，日本內閣這次將政策重拳砸在全面普及「感震斷路器」上。這款裝置能在偵測到強烈震波時自動強制切斷民宅總電源，防範停電後復電時，因電線走火引發大規模的木造連棟住宅二次火災。

一都九縣強制全面安裝

日本政府研判，這場世紀強震的衝擊範圍將橫跨東京都、千葉縣、神奈川縣等「1都9縣」，因此早已將這些區域劃定為「緊急對策區域」。

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然而最新統計指出，目前該區域內的感震斷路器實際安裝率低到僅有20%，新版防災計畫要求1都9縣必須在2035年度前達到「100%全面安裝」。根據內閣府精算，若此目標順利達成，地震引發的燒毀建物數量將能瞬間減少72%。

推動在家避難防範假訊

另一方面，新版基本計畫也打破了過去「發生地震就往避難所衝」的傳統思維。由於東京人口密度過高，地震爆發後預估將湧入高達480萬名避難者，極易造成都市收容體系瞬間崩潰。因此，新政正式納入「推動在家避難」項目，要求全日本家庭在2035年前，必須百分之百儲備好3天份以上的應急糧食與飲用水。

這項龐大的國家級抗震計畫，未來將全力維持大震災發生後首都圈的各項運作機能。不過，日本媒體也客觀指出，如何將這189項具體措施落實到基層公寓大廈、在未來10年內順利讓罹難人數減半，並防範高達83兆日圓（約新台幣16.7兆元）的巨大經濟損失，將是日本從中央到地方各級政府迫在眉睫的極大考驗。

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