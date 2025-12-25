若戴「防毒面具」.武裝態樣 北捷：無正當理由拒載

台北市 / 綜合報導

19日台北捷運台北車站及中山站外發生隨機砍人事件引發大社會大眾恐慌，現在台北捷運公司也表示，未來旅客要是配戴「防毒面罩」、過濾式呼吸器、面罩、面具、頭盔或是穿著恐攻、武裝態樣等裝扮，經過站務人員勸導仍未改善，將依規定拒絕運送。同樣在台中市的跨年晚會，警方不僅設置「六道安檢門」，進場民眾進 場 前也要脫下口罩配合檢查，今年更特別增設禁止攜帶行李廂進到會場，擔心有不肖人士在裡頭藏匿危險物品造成危害，提醒民眾要多多注意。

廣告 廣告

捷運站裡員警一個個裝備穿好穿滿，不僅配戴臂盾還有員警拿著長槍，19日北捷張文事件後，雙北警方不敢大意，增設警力在捷運站執行巡邏勤務，嫌犯張文當時就是身穿戰術背心帶著防毒面罩，遮住臉部為了旅客權益，台北捷運也特別增設條款，只要身穿類似裝備防毒面具頭盔等等，都有可能遭到拒載。

民眾說：「覺得說，像這樣的人，是不是會有類似的事情發生。」、「外面要有可能警察，或是一些保安人員稍微看一下，注意一下，如果有發生狀況的話，可以直接協助。」、「我覺得有一定的防範意識是必要的，但就是說，就是可能要去確認說，它的用意，或是用途是什麼。」

昨(24)日晚上北捷發出聲明，只要配戴防毒面具、過濾式呼吸器頭盔面罩或穿著恐攻武裝態樣的裝扮，足以引發安全疑慮，經過站務人員勸導未改善，北節可以直接拒絕運送，甚至通報警方強制送離，不只北部嚴防攻擊事件，台中跨年晚會會場舞台還在架設，卻早有員警在場巡邏避免類似事件發生。

到台中跨年的朋友要注意，除了槍刀爆裂物等等禁止帶進會場，波波球發光氣球也不能攜帶，而且連行李廂登機箱也都不能帶進去，台中市警第六分局西屯派出所長王凱政說：「北捷事件，那就是大型行李箱，裡面可能藏有多項的危險物品，而且在我們的整個跨年，為了要讓民眾快速進到會場，那我們是特別禁止大型行李箱。」張文事件後緊接著各縣市跨年晚會，相關單位不敢懈怠緊急應對不讓悲劇事件再度上演。

原始連結







更多華視新聞報導

有備而來！ 嫌犯穿戴防毒面具闖北捷丟煙霧彈

男不滿被小黃拒載！ 百貨公司前亮刀砍傷運將

不公平？ 萬聖節變裝冠軍跟去年同裝扮 公所：沒不能沿用

