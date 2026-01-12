若接到綠營高雄市長初選民調電話？柯志恩：要講唯一支持我

民進黨今天（12日）開始進行高雄市長初選民調，民調結果將決定誰能代表民進黨角逐下屆高雄市長寶座。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩出奇招「截胡」，她還錄製教學影片，教民眾如何回答民調電話，「這4個人如果不是你的選項，當然要講唯一支持柯志恩。」

柯志恩。（圖／中天新聞）

民進黨首波抽出的民調選區為高雄市，將於今晚展開電話民調。此次參與高雄市長初選的四位現任立法委員分別為邱議瑩、許智傑、賴瑞隆及林岱樺，四人近期皆積極舉辦造勢活動，爭取選民支持。

柯志恩在臉書上發文表示，民進黨高雄市長初選進入尾聲，人人自稱第一，「甘有影」？其實，真正決定勝負的民調在1月12日至1月17日才要進行，她還PO出一支影片，「大家接過民調電話？知道問什麼？如何回答？看完影片就明白了！」

柯志恩拍影片教大家若接到民進黨的民調電話應如何回答。（圖／翻攝柯志恩臉書）

柯志恩在影片中提到，最近會在高雄看到很多人在掃街，大家都不斷宣傳自己民調第一，不管怎麼宣傳，「柯志恩民調就墊底啦！」對於接到民進黨電話怎麼回答，柯志恩說，「這4個人如果不是你的選項的話，你當然要講唯一支持柯志恩！」不過，柯志恩也坦言，自己不曾接過民調電話，隨即便和小編練習了一下，同時也提醒大家，「1月12日到17日，接到民進黨的電話要回答誰？柯志恩！」

