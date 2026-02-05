若擴大對美採購天然氣 中油估美國佔比將上看3成5

台美對等關稅談判確立國營事業擴大對美採購，外界關注中油對美採購阿拉斯加天然氣以及相關管線投資案。中油董事長方振仁今天(5日)在經濟部年度記者會上表示，若照先前簽署的採購意向書，未來美國氣源佔比將上看3成5；至於是否參與投資其天然氣管線建置，則要等美國開發商上半年提出前段工程設計(FEED)報告，待收到報告後中油將展開內部評估。

中油2025年3月與美國阿拉斯加天然氣管線開發公司(Alaska Gasline Development Corporation)簽署採購意向書，擬採購液化天然氣、投資阿拉斯加液化天然氣管線建置計畫。

方振仁說明，目前中油天然氣採購來源，最大宗為卡達，其次是澳洲，美國則是佔比10%排名第三，若未來確定對美採購阿拉斯加天然氣，將有助於國內能源穩定供應，若以意向書設定的最大採購量300萬公噸來看，未來對美採購比重將提升至33%到35%。

方振仁表示，阿拉斯加天然氣管線投資案目前仍在等待開發商完成前段工程設計(FEED)報告，預計上半年就可完成，待收到報告後將做內部評估，若確定要投資，將依照程序向經濟部、行政院遞案審查。

另外，中油近年持續吸收國際能源價格波動成本，2025年大虧新台幣91億，且連虧6年。經濟部長龔明鑫表示，目前國內物價平穩，國營事業穩定物價的壓力也有所減輕，可望讓財務有所改善。至於是否支持中油增資，他則強調，會在公司財務與穩定物價之間取得平衡，且穩定物價對全民來說非常重要。