若政府敗訴 羅智強稱中天電視台可依法復台：捍衛新聞自由

立法院日前三讀通過修正《衛星廣播電視法》部分條文，NCC卻稱最終條文無回溯條款，中天電視台不適用。國民黨立委羅智強日前稱這不是NCC說了算，法律通過就是適用新法，中天當然要回復。羅今（3日）表示，以中天新聞台為例，政府若敗訴，就必須恢復其52台的頻道位置；這次的修法，當然是為中天討一個公道。他捍衛的不只中天，是快要窒息的新聞自由。

羅智強上午在臉書發文說，經過兩年努力，他提案的《衛星廣播電視法》修正案，通過了。大幅限縮NCC濫用換照箝制新聞台的空間，還給新聞自由一片乾淨的天。兩年前，選上立法委員，第一件事，就是提案修正《衛星廣播電視法》。當時的他，一個一個的邀請國民黨立委和無黨籍高金素梅委員連署支持。

他說，接任黨團書記長後，更把修正《衛廣法》，斬斷執政者箝制新聞的髒手，視為最重要、最優先的神聖使命之一。在本會期的最後一次院會，《衛廣法》終於三讀通過！心中的欣慰，不是三言兩語能夠說盡。他自認完成了一個重要使命，也實現了對選民的承諾。

羅智強說，修法在第一條明定，「捍衛新聞自由」為《衛廣法》的立法目的。告訴從現在到未來所有的執政者，新聞自由的神聖不可侵犯。修法也將衛星廣播電視的執照年限，比照無線電視由6年延長為9年。並增加2+2共4年的「臨時執照」保護期，減少政府黑手以撤照、不予換照對新聞台的箝制和威脅。修法並增定，在行政訴訟期間，電視台的執照仍然有效；若政府敗訴，則負有回復原頻道位置的義務。

羅認為，以中天新聞台為例，政府若敗訴，就必須恢復其52台的頻道位置。這次的修法，當然是為中天討一個公道。但其意義和價值，卻遠遠大於為中天討公道，而是更廣泛、更全面的保障在民進黨執政下已岌岌可危的新聞自由。例如TVBS、東森等立場較為中立，對政府做不好之處會加以批判的新聞台，將大幅減少受執政者脅迫的危險。

他說，這次修法，不只為中天討公道，也保護了還願意監督政府的TVBS和東森。他捍衛的，從來不只是一家媒體，而是每一個台灣人民不被篩選、不被噤聲、不被指定立場的知情權。權力最怕的不是反對黨，而是還敢追問的新聞、還願意質疑的鏡頭、還沒有低頭的媒體。

羅表示，這次修法，是替新聞自由止血，不讓任何人壟斷話語，讓所有聲音都能活著。未來，如果有任何執政者，想再伸手干預新聞、操弄換照、以安全之名行箝制之實，這部法律，會站在那裡，提醒他們「民主不是你們的專利，新聞自由更不是你們的恩賜。」

他說，「我會繼續站在這條線上。因為一旦新聞沉默，下一個被噤聲的，就是人民自己。」

