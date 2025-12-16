若敵突襲 國軍可不待命令作戰

近期日方的「台灣有事」言論引發陸日衝突，美方也強調鼓勵美盟國家支持台灣，我國防部報告分析，除了共軍各式常見的灰色地帶衝突外，大陸多起與日本自衛隊軍機對峙情況，提高擦槍走火的風險，因此國軍明年將實施「電腦輔助指揮所演習」，以階段演習、全面驗證方式，逐步調整作戰節奏。另外，報告指出若敵猝然發起攻擊，各部隊可不待命令實施「分散式管制」執行作戰任務。

國防部昨日釋出「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」書面專案報告，指出當前全球地緣政治依舊交織衝突與威脅，美方也在「國家安全戰略報告」中，明確指出不支持單方面改變台海現狀，並鼓勵美盟國家支持台灣，提升我國國防實力及分擔防禦責任。

國防部報告特別點出，陸日近來多起軍機對峙事件，例如今年5月，在東海海域發生大陸海警艦載直升機進入日本領空之事，肇生雙方衝突風險；而在西太平洋方面，共軍不定期從事跨島鏈遠海飛訓及跟監外籍機活動，並發生與日本自衛隊軍機對峙情況，提高擦槍走火風險。

面對大陸日益增強的灰帶侵擾與挑釁，國軍規畫明年實施「電腦輔助指揮所演習」及「立即備戰操演」等課目，採階段演習、全面驗證方式，逐步依作戰節奏，確保戰略、作戰及戰術層級均能熟稔部隊指揮及戰鬥程序，以達平戰轉換作戰目標。據了解，這是將新的「分散、去中心化指管」概念，納入現有電腦兵棋推演。

報告也指出，當中共宣告對台海周邊進行複合式軍事行動時，依令開設國軍應變中心，指導作戰層級完成加強戒備兵力規畫，並視敵情威脅程度發展提升戰備等級，預防共軍由演轉戰；而若敵猝然發起攻擊，各部隊則可不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作指導下，遂行作戰任務。