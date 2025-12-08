「若早一點我就不在了...」板橋府中氣爆凌晨炸翻街頭 她的「生理期插曲」竟成救命伏筆

新北市板橋府中商圈今凌晨發生瓦斯氣爆，造成5人受傷。網友分享驚險經歷，因月經臨時上廁所避過災難。（翻攝畫面）

她被月經逼去廁所…下一秒店家炸了！新北市板橋區府中商圈今（8日）凌晨傳出氣爆事故，「定食8」餐廳瓦斯鋼瓶氣體外洩後爆炸，造成4名女性及1名男性受傷，所幸經送醫治療後均已出院。事故原因仍待消防與相關單位鑑定釐清。

而一名當時在附近的網友心有餘悸地在社群發文表示，要不是那時候剛好去上廁所，恐怕就受到這場爆炸波及。

月經竟成避難神助？網友驚險避過災難

有女網友在社群平台Threads分享驚險經歷，表示因為月經臨時去上廁所，才避免直接受爆炸波及，「噢買尬超可怕如果早一點我就不在了」「感謝我的月經讓我去上了一下廁所🚽⋯⋯頭一次不是恨月經」原PO也感嘆生命的寶貴，希望大家平安。

貼文一出，引來其他網友共鳴，「我也是差點就掛了...我才剛生完女兒沒多久，在worldgym樓上坐月子，半夜去買林園回月中跟老公一起吃，吃完沒多久就氣爆前後只差1小時，我女兒跟老公差點變單親」「剛在家聽到繃一聲，爆炸聲傳的有點遠」「妖壽 我十點多才剛從那離開不久」

事故現場周邊一帶20多戶民眾也受到波及，不少網友表示：「好可怕 還好是深夜不是在營業時 否則後果不堪設想」「警消辛苦了，大家給他們加油」「願無人受傷」「希望大家都無大礙」

氣爆原因與後續調查？

新北市政府表示，爆炸原因仍在鑑定中，消防局將持續調查瓦斯鋼瓶外洩與管理責任，同時由結構技師及區公所協助鄰損評估，必要時依法求償。市長侯友宜強調，會一戶戶協助住戶拍照存證，保障受損民眾權益。

