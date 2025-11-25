若明年稅收超徵會再普發現金？卓榮泰回應了

行政院長卓榮泰。（資料照／東森新聞）





在行政院於11月啟動普發現金1萬元作業後，民眾對於明年是否會再次收到政府發放的現金感到高度關注。民進黨立委吳琪銘今（25日）在立法院會進行施政總質詢時，便以此議題質詢行政院長卓榮泰，探討明年再次普發現金的可行性。

吳琪銘立委在質詢時指出，我國出口表現持續創下新高，財政部最新公布的10月出口金額已達到618億美元，不僅是史上新高，也突破了600億美元大關，創下近15年來最大漲幅。此外，累計今年1月至10月的出口額達到5144億美元，也提前刷新了歷史紀錄。吳立委因此詢問卓榮泰院長，在預期明年稅收表現持續樂觀，且財政及還債都沒有問題的情況下，是否會優先考慮普發現金？

卓榮泰院長回應時，首先肯定了台灣經濟的亮眼表現。他提到10月出口創新高，增加比例較去年同期成長49.7%，而1月至10月的累計出口額達到5144億美元，年增率也達到31.8%。他特別強調，其中高科技產業、ICT產業佔了相當大的比例，這代表了台灣在製造業、高科技產業的重要性，政府將會繼續努力保持台灣在國際上的領先地位。

不過，對於明年稅收的預期，卓榮泰則表示政府現在採取比較保守的態度。他解釋，在美國關稅談判後，世界已經呈現出一個新的「後關稅時代」，其中變數相當大。加上我國與美方還沒有達到最終的總結會議，雖然其他國家大致完成，但其中充滿若干變數，因此政府會對明年採取比較保守的估計。

針對是否再次普發現金的提問，卓榮泰給出了明確的回應。他表示，即使稅收數超過預算數，也不應該「定額放在普發現金」，因為國家有更重大的需求。他舉例，像是國家安全、救災準備、科技發展等，都是國家優先考量的項目。

卓榮泰強調，即使稅收數超過預算數，也不應該把它定額放在普發現金，如果政府能橫平性地考量，國家才能有整體性、向國外競爭的實力。他總結，當稅收的實徵增數超過預算數時，要依照國家最需要的實際用途，做全盤性的規劃。

