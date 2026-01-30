「若是亞洲爸媽早叫你下來了」霍諾德登頂101撼全台 醫曝：愛冒險不等於有病

美國徒手攀岩家霍諾德在無任何安全裝備下，成功登頂台北101，寫下世界紀錄。（鏡報攝影組攝）

「如果是亞洲小孩，媽媽早就叫你下來了。」美國知名徒手攀岩家霍諾德（Alex Honnold）上週末（25日）在毫無安全防護的情況下，僅耗時約91分鐘就成功徒手攀登台北101，不僅寫下「徒手攀爬最高城市建築」的世界紀錄，也在網路上引發熱烈討論。除了對極限運動的讚嘆與驚呼，這場挑戰也意外延伸出關於文化價值、冒險精神與心理特質的話題。

徒手攀101是太衝動嗎？ 醫師這樣看極限行為

針對外界常將高風險挑戰行為貼上「太冒險」「不正常」的標籤，身心科醫師陳柏安指出，從心理學角度來看，這類行為多半屬於人格特質差異，並非心理疾病。

廣告 廣告

陳柏安表示，部分人天生具有較高的「刺激尋求人格」，在面對風險、不確定性或高度挑戰時，仍願意嘗試並從中獲得成就感，這是一種人格傾向，而非病理狀態。

文化差異成關鍵 冒險在東西方評價不同

陳柏安進一步說明，文化背景會大幅影響社會對冒險行為的解讀。西方社會普遍將冒險視為勇氣、自我實現與突破極限的象徵，極限運動與冒險旅行往往受到肯定。

霍諾德的極限挑戰引發社會對冒險行為與心理特質的討論。（鏡報攝影組攝）

相較之下，亞洲文化較重視安全、穩定與家庭責任，高風險行為容易被視為不負責任或叛逆，也因此出現不少網友戲稱：「如果是亞洲小孩，媽媽早就叫你下來了。」

極限運動者的大腦真的不一樣嗎？

針對「極限運動是否與大腦異常有關」的疑問，陳柏安指出，部分腦部影像研究顯示，從事極限運動的人在面對恐懼刺激時，杏仁核反應可能較低，但這並不代表異常，而是情緒調節方式不同。

陳柏安比喻，這就像外向與內向人格的差異一樣，本來就存在於人類之中，若動輒將冷靜或勇敢視為「大腦有問題」，反而是一種過度醫療化的思維。

青少年愛冒險正常嗎？ 醫師提醒觀察重點

談到家長最關心的青少年冒險行為，陳柏安強調，愛挑戰、坐不住、追求刺激，往往是成長階段建立自我認同與獨立性的正常過程。

真正需要留意的，並非孩子是否喜歡冒險，而是是否同時出現長期的衝動控制困難、學習或人際功能受損、情緒失調，或成癮行為等狀況。

「安全地探索」比全面禁止更重要

陳柏安指出，與其一味壓抑冒險精神，不如引導年輕人以安全、可控的方式探索挑戰，透過正向活動與情緒管理，讓冒險成為成長的動力，而非風險的來源。

更多鏡週刊報導

他預言「霍諾德會從101摔死」...延期、成功後再順勢發文 網看傻：翻口供有你這樣翻的？

「是我們的玩命安全到以為那叫生活」 霍諾德攀101遭轟！專家挺：他在示範為選擇負責

不吃肉也能徒手登頂101？ 醫揭「植物性飲食」助霍諾德突破極限！支撐驚人體能祕密曝