若有機會將爭取台中市長 麥玉珍：改革不能等也非喊口號

民眾黨立委麥玉珍表示，若有機會就會勇敢爭取參選台中市長，強調改革不能等、也不能只靠喊口號。（圖／周志龍攝）

民眾黨立委麥玉珍傳出有意角逐2026台中市長，政壇一度掀起波瀾。她今（2）日感謝各界關心，強調「有機會我就勇敢爭取，因為改革不能等、也不能靠喊口號」。

麥玉珍有意爭取投入台中市長選舉，民眾黨台中市議員江和樹直言：「不要開玩笑」。（圖／翻攝自江和樹臉書）

2026百里侯選戰倒數1年，台中市更是外界矚目焦點。現任市長盧秀燕自2018年上任至今兩任期滿，民進黨已決定由立委何欣純披掛上陣。國民黨方面，潛在人選包括立委楊瓊瓔及立法院副院長江啟程，競爭激烈。

藍白兩黨雖持續討論明年地方選舉的合作可能性，但外界普遍認為，在台中市長選戰上，藍營出戰勝選的可能性更大。日前被問及是否有意參選台中市長時，麥玉珍回應：「有機會就爭取參選，就看民眾黨的安排。」引發高度關注。

儘管民眾黨台中市黨部後續表示，已向黨中央提報目前沒有更合適的市長人選，麥玉珍的參選意願則需交由黨中央評估。然而，麥玉珍今日再度強調，自己之所以願意站出來，是因為相信「改革不能等，也不能只靠口號」。

她指出，真正的團結不是彼此指責，而是「大家一起把事做好、互相成就」。麥玉珍表示，自己願意投入，是出於對這座城市的熱愛以及對政黨的感恩，並再次向所有給予意見與支持的人表達「十二萬分的感謝」。

