若有機會 選市長？童子瑋：義無反顧

議長童子瑋在七區高掛政績看板，首度鬆口若獲民進黨徵召江義無反顧參選市長。（童子瑋提供）

記者王慕慈∕基隆報導

議長童子瑋最近在七個行政區掛出「年度服務重點報告」看板。對於是否會投入明年市長選戰？他十六日首度鬆口，強調如果有機會，為了基隆將義無反顧。

童子瑋是仁愛區選出市議員，掛出「年度服務重點報告」看板，等於是他問政與各區議員協作，向市府及中央爭取的重要建設成果，被視為參選前暖身動作。

童子瑋上任後勤跑基層，關切民生議題及重大建設，地方勸進聲不斷。他接受廣播直播節目「ＰＯＰ撞新聞」主持人黃暐瀚訪問首度鬆口，如果有機會，為了基隆將義無反顧參選市長。

童子瑋指出，從前市長林右昌到現任市長謝國樑，市民對市政的感受有落差。童子瑋肯定謝國樑在騎樓整平、親子館升級與年終演唱會等面向的表現；但認為在民生議題仍關注不足、整體建設發展缺乏長遠願景、市政預算的編列與執行順序也有檢討空間。多項客觀依據與民意調查來看，基隆整體表現還有空間，應更貼近民生的實際感受，讓基隆持續進步。