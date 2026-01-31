若有藍營小雞邀站台？柯文哲：行有餘力當然互相幫忙

2026年九合一大選將至，外界關注藍白是否會在選戰中合作。民眾黨創黨主席柯文哲被問到，若未來藍營議員若邀請站台，是否會去幫忙？他回應，這次民眾黨的候選人大幅增加，而小黨資源不足，聲量比較高人，會有更多任務，要跑遍全台，「原則上是這樣的，行有餘力，當然都互相幫忙」。

柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲今天（31日）和民眾黨中正萬華議員參選人吳怡萱、松山信義議員參選人許甫，以及尋求連任的議員張志豪，一起現身南門市場發春聯。接受媒體聯訪時，面對記者提問，國民黨台北市議員秦慧珠曾說，未來市長蔣萬安如果要幫白營議員站台，要謹慎思考，而他過去曾對蔣萬安的施政發表評論，未來是否會調整說法？柯文哲表示，政策討論就歸政策討論，我們這個社會應該建立一種可以討論的氛圍，每個人提出自己的想法。

柯文哲指出，不要說不同政黨，同一個政黨裡也常常會有各種意見，「這世界上如果要有100%一致的也有，北韓啊，金氏王朝就是100%，對不對？所以我倒覺得，彼此有批評、提出意見，這很正常，這沒有什麼。」

柯文哲和民眾黨議員參選人現身南門市場發春聯。（圖／中天新聞）

對於若未來有藍營議員邀請站台，是否會去，柯文哲則說，今年民眾黨提出很多候選人，當然是還是以民眾黨為主，行有餘力才會做其他的事情。這次相較於2022年的選戰，候選人大幅增加、增加很多，原則上是每一個選區一個，這樣加起來就很多了，而且我們是小黨，資源也不夠，所以我們這些聲量比較高的，就變成有更多的任務，「原則上是這樣的，行有餘力，當然都互相幫忙。」

