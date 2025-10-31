若有鄭習會 鄭麗文：化解過去的歷史歧見、展現促成兩岸和平誠意

鄭麗文主席當選人。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨準主席鄭麗文明天就任，今接受德國之聲專訪時，對於若有機會鄭習會，想要談什麼？鄭回應，首先是必須要化解過去的歷史歧見跟矛盾，其次當然就是要堆叠跟累積愈來愈多的善意，所以我們必須展現誠意與决心。

鄭麗文說，跟中共總書記習近平见面，最重要的想展現给全世界、给兩岸人民看最重要的信息，就是促成兩岸和平的誠意。

主持人追問，能否說服習近平放棄武力犯台？鄭麗文表示，這不是一個說服不說服的過程，台灣是民主社會，所有可以去說服習近平或川普，且我們也沒有放棄武力保衛台灣的決心。

主持人再質疑，不支持增加國防預算到5%？鄭麗文反問，除了賴清德在美國壓力下做出這樣的承諾，德國、北約、日、南韓等哪個國家願意把GDP的5%預算花在國防上？難道北約、日、南韓就放棄用軍事保衛國家決心？

主持人回嗆，北約成員國國防預算朝GDP的5%邁進。鄭麗文再回，「我不認為如此，我的認知跟你的認知不一樣」，且大陸國防預算也沒有到GDP的5%。主持人又說，中國軍備預算一直增加。鄭再反問，所以我們怎麼跟對岸比？

鄭麗文表示，台灣體量這麼小，中國體量這麼大，這個絕對不是維持區域安全的解方，而應要避免所有可能的在軍備上的競賽，這是熟悉國際政治都知道的，在軍備競賽上，只是把所有處境推向戰爭，這是錯誤的。

鄭麗文說，不只有透過軍備才有辦法維持和平，台灣也沒有金雞母或印鈔機，認同軍事預算要擴大，但並不是毫無上限的擴大，今年國防預算已經占全年年度總預算3分之1，排擠其他多少政府預算？但真的確保台海安全？

鄭麗文舉例，馬前總統英九任內國防預算才2千多億元，但今年已經達9千多億元，但預算增加數倍，現在的台海安全有比馬當年好幾倍嗎？事實是，不但沒有幾倍的安全，反而更加不安全。

主持人眼見辯不過鄭麗文，又酸鄭「這不是政論節目，你稍等一下」。但鄭仍繼續表示，現在全世界都公認，台海並沒有比馬英九執政8年安全。主持人又稱，「沒有全世界公認，說全世界也太誇張了啦」，持續要與鄭辯論。

但鄭麗文繼續表示，台灣要有軍購、國防，但要合理，若台海能夠過非軍事方式化解，讓關係正常化和緩，讓兩岸和解不是更好，就不需要把錢投資在戰爭或軍備，而可投資在孩子、長照、教育、健保上。

鄭麗文批評，總統賴清德今天的做法，是把台灣淪為別人的棋子與籌碼，但其實台灣可以發揮更關鍵作用，不是習近平或美國總統川普說什麼就算，這不是現在的國際現實，每個人都可改變自己命運，只要相信對的價值與方向。

「台海和平是我們的底線」，鄭麗文宣示，起码在她4年黨主席任内，一定要確保台海和平，才能夠保障大家安居樂業，產業與各方面的能量能夠繼續發展，没有和平什麼都免談，選總統也免談。

