若木藝廊宋丹楊陶藝展 呈現自我與世界之間對話

記者劉昕翊／臺北報導

「宋丹楊陶藝展」即日起至2月13日，在若木藝廊陳展約20件陶藝作品；藝術家宋丹楊以陶瓷為媒介，結合3D列印技術，將本我與外界互動的情緒與感受，轉化為一座座可被凝視與感知的心靈小島，向觀眾呈現自我、身心靈與世界之間對話的歷程。

藝術家宋丹楊畢業於清華大學美術學院陶瓷藝術設計系，現為陶瓷藝術家與教育工作者，創作曾獲多項獎項，作品於世界各地重要美術館與畫廊展出，並為多所機構典藏，包括哈佛藝術博物館、猶他州當代藝術博物館等，此次攜手若木藝廊舉辦陶藝展，陳展《對杯》、《悲喜不相通》、《影窟》等豐富作品，展現人與內在、自然與萬物相互呼應的關係。

其中，「日記系列」是宋丹楊對外界敏銳而細膩的觀察，結合內在心緒的沉澱所創作，將原本無形、流動的情感，轉化為可被感知的形式，而視覺、觸覺等多重感官經驗，被細膩地轉譯進陶瓷雕塑的造型、肌理與色彩之中，使情感不再只是內在的獨白，而是昇華成可被觀看、觸摸與想像的存在，每一件作品既是對當下狀態的回應，也是對生活片刻的保存與凝視。

另外，太湖石在庭園造景中，因其奇特的外型與自然生成的孔洞，被視為富含精神性與能量的存在，「尋之衡」系列作品，在形態上呼應太湖石造景的語彙，結合數位製程與陶瓷3D列印的技術，呈現出獨特的質感與紋理，讓原本園林山水中「天人合一」概念，得以融入當代美學語彙之中。邀請觀者在日常使用與觀看的片刻中，重新感受生命歷經磨礪後所蘊含的內在能量與共生狀態。

「宋丹楊陶藝展」即日起至2月13日，在若木藝廊陳展約20件陶藝作品。（記者劉昕翊攝）

藝術家宋丹楊現為陶瓷藝術家與教育工作者，此次攜手若木藝廊舉辦陶藝展，陳展《影窟》等豐富作品。（記者劉昕翊攝）

「尋之衡」系列作品，在形態上呼應太湖石造景的語彙，結合數位製程與陶瓷3D列印的技術，呈現出獨特的質感與紋理。（記者劉昕翊攝）

「日記系列」是宋丹楊對外界敏銳而細膩的觀察，結合內在心緒的沉澱所創作。（記者劉昕翊攝）