若東京發生規模7以上地震？日披露最新報告：恐死1.8萬人

日本政府今天公佈最新的首都「直下地震」損害推測報告，報告指出，若發生規模7的首都直下地震，死者數可能高達約1萬8000人，其中約2/3因火災而喪命。日本政府呼籲民眾不可輕忽地震風險，積極採取防災措施。

日本地震頻繁。（示意圖／Pixabay）

日媒《TBS》報導，這是日本政府12年來首次重新評估，首都「直下地震」是指發生在東京都及首都圈地底下的強烈地震。報告顯示，最嚴重的情況是假設「都心南部直下地震」發生，影響範圍涵蓋茨城至神奈川的5都縣187市町村，東京江東區可能達震度7。

廣告 廣告

此外，地震發生後，最多可有約840萬人無家可歸，其中約670萬人被迫在職場或學校等地暫時過夜，經濟損失估計最高可達約83兆日幣（約16.7兆台幣），全毀或燒毀建築物最多約40萬棟。報告也提醒，若東京灣沿岸火力發電廠受災，可能出現計劃停電，甚至全域停電的風險。

首都直下地震對策檢討工作小組主管增田寬也表示，「我們希望國民多了解報告內容，把可能發生的首都直下地震視為『自己的事』。個人和家庭應該進行住宅耐震化、固定家具、安裝感震斷路器，以及備妥食料和水等。」

延伸閱讀

MLB/前洋基球員旅日6年熬出頭 小熊1年約和今永再當隊友

MLB/被釀酒人取消開球！哈利伯頓獲道奇教頭親邀：穿大谷球衣來

日職/先在亞洲職棒闖 讀賣巨人洋後援有望成下一位「海歸派」