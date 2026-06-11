若林正恭小說「青天」入圍直木賞 創搞笑藝人首例

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（中央社記者戴雅真東京11日專電）第175屆直木賞候選名單今天正式公布，日本知名搞笑組合「奧黛麗」（オードリー）成員若林正恭以首部長篇小說「青天」入圍，成為首位獲得直木賞提名的搞笑藝人。

日媒Sponichi Annex報導，現年47歲的若林正恭過去曾發表散文及專欄，以細膩的觀察與獨特文筆受到好評。「青天」是他首次挑戰小說創作，2024年在日本文章投稿平台note連載，今年2月由文藝春秋正式出版，上市前即因預購熱烈決定加印，目前累計發行量已突破29萬冊。

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「青天」以1999年為背景，講述一名來自弱小美式足球隊的高中生，在離開球場多年後，重新面對這項運動與自我的青春成長故事。

若林高中時期曾與搭檔春日俊彰一同參與美式足球隊，因此小說內容也融入了他個人經驗以及對美式足球的熱愛。

得知作品入圍後，若林表示感到十分驚喜。他說，自己只是因為熱愛美式足球而全心投入創作，從未想過能夠入圍直木賞。他並幽默表示，「主角阿里比我想像中更加堅強，也跑得更遠了。現在的心情就像是在背後看著他，告訴他『直接朝直木賞衝過去吧』。」

芥川賞是純文學獎的代表獎項，以鼓勵新人作家為宗旨；直木賞則是大眾文學代表獎項，主要頒給已出版的大眾文學作家。芥川賞與直木賞皆為一年頒發兩次，獎金各100萬日圓（約新台幣20萬元）。

搞笑藝人又吉直樹2015年曾以純文學小說「火花」榮獲第153屆芥川賞。該作品後來被改編為影集與電影。

第175屆芥川賞與直木賞評選會將於7月15日在東京築地料亭「新喜樂」舉行。（編輯：田瑞華）1150611