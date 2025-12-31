若柯志恩要勝選 鈕則勳喊還有拓票空間：補強4面向

2026年高雄市長選舉備受各界關注，近期有數份相關民調出爐，其中《Newtalk新頭殼》民調顯示，4名綠營選將的支持度皆勝過國民黨立委柯志恩，《TVBS》民調方面，則只有民進黨立委賴瑞隆的支持度勝過柯。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳提醒，如果要勝選，柯志恩得從4個面向再進行補強。

鈕則勳今（31）日在臉書發文表示，以這些民調綜合來看，柯志恩的選情應已有一定規模，至少能夠守住國民黨在高雄約3成的基本盤，仍有進取拓票的空間。但高雄仍作為綠軍的基本盤，柯志恩如果要勝選，或許還得從幾個面向再進行補強。

鈕則勳指出，首先在「政治魅力與形象區隔性」方面，在綠營4位選將的形象沒有特別突出、魅力特強的情況下，柯志恩只要在形象定位上創造明顯的區隔性，便能立於不敗之地；只是現今她的學者形象太明顯，媒體論述也文縐縐，比較不容易激起在地共鳴，因此建議柯，應該找出自己最強的特質優勢建構形象，強化說服選民。

再來，文宣廣告的力道仍得強化，鈕則勳點出，柯志恩的文宣看不太到想要主打區隔性形象或相對優勢利基的「一致性訊息」，似乎只有單點的戰術，並無整體的文宣戰略規劃。第三，要有足以和高雄市長陳其邁抗衡的大咖穩定持續助陣，鈕則勳提醒，為了日後的政治前途，陳一定會卯足全力幫黨籍候選人助選壓陣，而柯志恩現今在高雄就像孤軍作戰，除了半退江湖的立法院前院長王金平，尚未有超強能量的藍軍大咖全力加持，日後倘若有台北市長蔣萬安或台中市長盧秀燕時不時助陣，這部分的弱點便能補強，而有和綠軍選將分庭抗禮的機會。

最後，是作為挑戰者，柯志恩的攻擊策略仍得加碼，鈕則勳解釋，雖然攻擊只有鞏固基本盤的效果，但若在攻擊之餘，也能提出解決問題的步驟策略與方法，便可拓票到中間選民，而柯之前打和大峽谷有關的議題，也能搶到全國版面，她也藉此提出相關政策作法，可見是有效的策略。畢竟在野黨根本沒有斯文的本錢，「能辯敢衝」才是基本配備，在攻擊策略打得順手後，或者柯志恩也能從此戰略中找到手感，建構具有區隔性並能突顯特色優勢的「柯式必勝兵法」。

【看原文連結】