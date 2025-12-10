若歐美確保安全 澤倫斯基：願在3個月內舉行選舉

（中央社基輔9日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，如果美國及基輔的其他盟友能夠確保烏克蘭投票安全，他準備在3個月內舉行選舉。

路透社報導，根據烏克蘭法律，戰時禁止舉行選舉，但澤倫斯基的任期已於去年屆滿。在美國總統川普力促基輔迅速結束與俄羅斯近4年的戰爭之際，澤倫斯基面臨著舉行投票的新壓力。

川普正施壓基輔，要求烏克蘭接受一份由華府制定的協議，這份協議的初始版本曾被烏克蘭的盟友批評為對俄羅斯過於有利。

澤倫斯基對記者表示：「我已準備好舉行選舉，而且我請求…美國幫助我，或許可以與歐洲同僚一起，來確保選舉的安全。」

「然後在接下來的60到90天內，烏克蘭將準備好舉行選舉。」

在澤倫斯基發表上述言論之前，川普在今天刊出的政治新聞機構Politico採訪中，指控澤倫斯基政府利用戰爭作為避免選舉的藉口。

據法新社報導，川普稍早也曾批評澤倫斯基尚未研讀最新的美國提案，並在受訪時稱俄羅斯在衝突中占了「上風」。

川普說：「你們知道，他們嘴上講民主，但走到某個程度後，已不再是民主了」

烏克蘭正在抵制一項被視為有利於莫斯科的美國和平計畫，並尋求盟友提供強而有力的安全保證，以防止俄羅斯再次入侵。

澤倫斯基及其他官員過去一直駁回在戰時舉行選舉的想法，理由是俄羅斯頻繁對全國發動空襲、近百萬軍隊在前線作戰，以及還有數百萬烏克蘭人流離失所。

此外，對於現居於被俄羅斯占領的1/5國土上的民眾，以及前線附近的居民，他們的投票地位也充滿不確定性。

澤倫斯基今天表示，他將要求國會準備立法提案，以允許在戒嚴期間舉行選舉。

民調顯示，烏克蘭民眾反對在戰時舉行選舉，但也希望自2019年上次全國大選以來幾乎沒有變化的政治版圖中，能出現新的面孔。（編譯：李佩珊）1141210