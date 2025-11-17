若民進黨派這人出戰2026台北市長 謝寒冰放話發100份雞排：加碼跪著直播

2026地方縣市首長選戰腳步逐漸逼近，民進黨選對會陸續拍板各縣市人選，而向來被視為綠營艱困選區的台北市，目前人選尚未有定案，除了壯闊台灣聯盟理事長已遞交意願書表態爭取，立委王世堅、沈伯洋、行政院副院長鄭麗文都被點名是適合人選。對此，媒體人謝寒冰在節目《新聞大白話》放話，若民進黨派「這人」出戰台北市長，自己就跪著直播，而且發放100份雞排。​

民進黨的2026台北市長參選至今還未有確定的人選，其中呼聲較高也較常被點名的是立委王世堅，有民眾更稱王世堅是「民進黨最後清流」，認為他若出戰北市或許能突破綠營同溫層，囊括一些中間選票。而聯電創辦人曹興誠日前則是接連發文建議賴清德，應該徵召沈伯洋參選台北市長，他認為「沈伯洋遭到中共『全球通緝』，已經樹立無懼迫害的勇者形象。相較於縮頭畏尾的蔣萬安，一高一低，一強一弱，判若雲泥。這種形象的懸殊差異，是沈伯洋勝選的有利條件。」

對此，謝寒冰表示，眾所皆知，自己和曹興誠有過節，但這次自己完全支持曹興誠的說法。謝寒冰放話，若民進黨敢派沈伯洋出戰2026台北市長，自己就發放100份雞排，不只發雞排，他還要加碼，沈伯洋若願意，他也會去幫忙站台 。如果賴清德真的提名沈伯洋出戰北市，那一天自己就跪著直播，感恩主席、讚嘆主席，他說到做到 。

謝寒冰直言，沈伯洋是非常優秀的人才，但北市為什麼不提名沈伯洋？因為民進黨在北市陷入沒有戰將的尷尬處境，雖然吳怡農過去曾帶起旋風，但是各位真的忍心看他連續3次敗給台北市長蔣萬安嗎？​

而對於外界日前傳出前副總統陳建仁有望角逐2026北市？謝寒冰則表示，陳建仁不會去選台北市長，他最近在爭取中研院院長。​

