若游盈隆掌中選會 作家曝首要問題：主持民調機構身份是否適宜？

行政院22日公布中央選舉委員人選，將提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會委員兼任主委，引發討論。作家「漂浪島嶼」指出，中選會主委必須公正超然，若立院同意任命，游盈隆主持民意調查機構的身份是否適宜？

游盈隆獲提名出任中選會主委。（圖／中天新聞）

「漂浪島嶼」今天表示，游盈隆傳出接任中選會主委，多年主持台灣民意調查，很多人忘記他2019年為何宣告退出民進黨，其中特赦阿扁、賴清德總統初選疑雲，以及台灣維持現狀的問題，都是退黨原因。其中許多都是不合當時蔡英文執政理念，黨內被視為非英派成員，如今蔡英文離任，賴清德上台，也算是回歸時刻。

行政院公布中選會主委、副主委與委員共7位的提名名單。（圖／中天新聞）

「漂浪島嶼」指出，中選會執掌全國選舉事務，辦理人民決定國家走向的選務工作，主委必須公正超然。如果立院同意任命，首先面臨就是主持民意調查機構，身份是否適宜，能夠一面公正主持選務，一面民調影響選情，兩者互不衝突。

游盈隆（右）。（圖／中天新聞）

「漂浪島嶼」強調，目前台海情勢詭譎，各界憂慮2027年的戰爭危機，一旦爆發衝突或戰爭，2028年是否如期舉行大選，或是選情突生爭議，都可能成為未來中選會要因應的課題，所以責任相當重大。

