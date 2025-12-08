▲若瑟醫院元長失智據點舉辦聖誕音樂會，長輩合奏暖心登場。(記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】音樂能帶來快樂，讓身心放鬆並減輕壓力。天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院承辦衛生福利部「失智照護服務計畫」，於元長鄉成立失智社區服務據點，希望透過多元課程促進長者健康。在眾多課程中，音樂一直深受長輩喜愛，因此據點自 111 年起，每年 12 月都會在元長鄉鹿北社區舉辦露天聖誕音樂會，讓長輩將平日的學習成果呈現給家屬與社區居民。

今年邁入第四屆的聖誕音樂會，由若瑟醫院失智共照中心、院牧部、朝陽科技大學健康農糧中心及鹿北社區發展協會共同協辦，並邀請當地天主堂神父、教友與居民共同參與。今(8日)所舉辦的聖誕音樂會活動，不僅提供長輩一個展現自信與才華的舞台，也讓家屬看見長輩努力練習、熱情演出的模樣，進而給予更多支持。現場包含天主教若瑟醫院林素?行政副院長、元長鄉李明明鄉長、元長鄉代表張萬教、鹿北社區發展協會湯舞壹理事長、鹿北社區吳學展總幹事、新生國小陳文詠校長、鹿北社區老人會顏春風會長、雲林郵局局長翁曉慧等都來到現場一同參與；透過音樂會，長輩能累積成功經驗、減少憂鬱，社區也在聖誕氛圍中凝聚情感、散播溫暖，同時進一步認識失智症，消除過往的刻板印象。

廣告 廣告

為了讓長輩在活動中有穩定表現，元長據點每月固定提供兩次、每次兩小時的音樂課程，以團體方式進行樂器訓練。課程內容包含鈴鼓、手搖鈴、三角鐵等樂器的獨奏、輪奏與合奏，透過節奏練習提升長輩專注力、反應力與肢體協調，同時藉由音樂舒緩情緒、減輕焦慮。

許多長輩分享，過去務農生活忙碌，幾乎未曾接觸音樂，更不知道如何拿樂器。然而在規律的課程與團體互動中，不只學會使用多種樂器，如今更能共同演奏曲目，並在公開活動中演出。這不僅帶來成就感，也讓心情變得更愉快、更有活力，並且培養了規律參與據點活動的習慣。

若瑟醫院林素鉁行政副院長表示，在元長鄉深耕失智服務已逾九年，持續推動認知促進、肌力體適能、音樂課程、太鼓課、美食饗宴等多元活動，將「健康老化」理念落實於社區，期望延緩長輩失智進程並維持其生活功能。未來，若瑟醫院也將秉持「全犧牲、真愛人、常喜樂」的精神，陪伴長者自在生活、維持自立並感受社區的支持與溫暖。