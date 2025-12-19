若瑟醫院聖誕義賣 守護雲林弱勢家庭及慢飛天使為寒冬送上溫暖
【記者 劉春生／雲林 報導】天主教若瑟醫院一年一度的「寒冬送暖 聖誕義賣」活動，於12月17日（三）至18日（四）上午8點至下午1點，於若瑟醫院熱烈登場！活動現場，由若瑟醫院卓瑩祥院長帶領敲響第一聲愛心鑼，此外包含雲林縣衛生局長曾春美、雲林縣社會處林文志處長、黃美瑤議員、林文彬議員、王鈺齊議員、虎尾鎮長林嘉弘、虎尾代表會主席陳明聖、若瑟醫院江榮人醫療副院長、林素鉁行政副院長等出席響應此項義賣活動。除了近40種精選美食與日常用品義賣外，開幕活動有若瑟社會福利基金會土庫樂智據點的長輩們獻上音樂表演以及虎尾珈珈曲線運動館的熱情舞蹈，為大家帶來濃濃的聖誕節氣氛，也讓更多弱勢群體在這個寒冬裡感受到關懷與溫暖。
雲林縣衛生局曾春美局長在致詞時表示，若瑟醫院在周邊醫學中心的競爭壓力下，依然堅守崗位，為虎尾地區民眾提供穩定的健康服務。她指出，若瑟醫院的院長是小兒科醫師，深刻理解少子化帶來的挑戰，並在婦幼照護方面提供重要的支持，尤其在小兒科、婦產科、早療及產後護理等領域，對雲林婦幼群體貢獻良多。她還提到，雲林正積極推動萬寶龍計劃以鼓勵生育，而若瑟醫院也在照顧老年人口上不遺餘力，計畫在明年3月開工的長照大樓，將進一步強化對社區長輩的照護，感謝若瑟醫院多年來對社區的無私付出。
▲縣議員黃美瑤也敲愛心鑼捐善款。(記者劉春生攝）
雲林縣社會處林文志處長若瑟醫院每年舉辦的聖誕義賣活動，不僅是一個富有愛心的社會公益行動，也對弱勢家庭提供了實質幫助。他鼓勵民眾發揮力量，支持此次活動；而縣長也以個人名義捐款2萬元，期望透過這樣的小小力量，激勵更多人關注社會弱勢群體。他也期待明年3月若瑟醫院的長照大樓動工，將能夠為雲林地區的長輩提供更專業與完善的照護服務。
每年聖誕節前夕，若瑟醫院的同仁們都自發性地投入籌辦義賣活動，這不僅是他們傳遞愛與關懷的具體行動，也是讓醫院與社會大眾更緊密聯繫的機會。無論是捐贈物品、協助布置，還是負責攤位銷售，每一位同仁都在為活動貢獻自己的力量。今年的活動，除了若瑟醫院的同仁攤位外，還有社區鄰里及若瑟社會福利基金會的全力參與。義賣的商品不僅有雙糕潤、濃豆漿、關東煮、茶葉蛋、芋頭炒米粉、炸雞腿、草仔粿、芋粿、鴨肉米糕、咖啡、麻油雞、麵線、油飯、素包子等美食，還有二手物品、生活用品等各式攤位商品等，讓大家可以在享受美食的同時，也能獲得一些實用物品。此外，12月18日虎尾高中社區書法班許君鈴、顏石雄、劉雅鴻、蘇松恩四位老師及書法家黃昭善老師也將會在現場揮毫，為活動增添一份書香氣息，千萬不要錯過！
▲大合照。(記者劉春生攝）
若瑟醫院院長卓瑩祥表示，聖誕義賣已經成為醫院的一項重要傳統，這份活動凝聚了所有醫院同仁的愛心與力量。今年，透過這項義賣，我們不僅希望能拉近醫院與社區民眾的距離，更希望能幫助若瑟早療慢飛天使以及虎尾弱勢家庭，讓他們在寒冬中感受到更多的溫暖與希望。卓瑩祥院長也呼籲民眾踴躍參與，一起用愛心與實際行動，為需要的人送上祝福，並幫助他們度過一個溫暖的聖誕。
其他人也在看
23歲上進女清潔員殞命10度招無魂 殯葬業：冤死怨氣重
台南23歲陳姓女清潔隊員正在執行勤務時，遭酒駕的香酥鴨老闆駕駛賓士高速衝撞不幸身亡。鄭男不但酒測超標3倍，還謊稱「有找代駕」甚至脫產。今（18）日死者家屬返回現場進行招魂儀式，過程極度不順，連續擲筊 10 次皆未獲允杯，現場氣氛凝重哀戚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 138
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 1 天前 ・ 192
停砍公教年金重返70%遙遙無期？反年改大將轟政府耍賴：是懲罰在野還是人民？
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，爭端不斷，然而，雖立法院會12日三讀通過攸關「停砍公教年金」的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，但隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰似一觸即發。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（18）日上午在臉書質疑，「不合作運動」在台灣變成執政者耍賴的工具......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 151
台灣「霸王餐網美」美國翻車 開庭狂插話…法官怒斥：閉嘴
一名自稱來自台灣的女子Pei Chung，近月因多次在美國紐約高檔餐廳吃霸王餐，遭警方逮捕關押入獄。布魯克林刑事法院於當地時間週三（17日）開庭審理此案，Pei Chung身穿橄欖色囚服、雙手上銬出庭，庭審過程中頻頻插話、回嘴反駁，最終遭法官當庭嚴厲斥責：「我講話時妳閉嘴，聽懂了嗎！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 20
台中大安港園區媽祖雕像終於蓋鋼架 招商規劃濱海渡假村
大安港媽祖文化園區媽祖雕像歷經3任台中市長，盼了12年，台中市興富發文化藝術基金會捐贈主體高30公尺的花崗石媽祖雕像，本月總算建置鋼架，展開招商，尚未有廠商表態。市府朝興建渡假飯店規劃，已有連鎖飯店業者現勘，但認為地理位置偏遠，後續經營與遊客人數都要審慎評估。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 2
冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北市報導持續追蹤這一起林口殺人命案！59歲的葉姓嫌犯，有傷害、妨害自由、家暴等多項前科，這一次砍人後，還冷靜的到新莊的工地上班，警方以車追人，到工地找人，沒想到嫌犯面對盤查，還狡猾謊稱自己姓吳，更誇張的是，警方一搜，嫌犯的機車車廂裡，竟然放著3把鋸刀、2把西瓜刀。多名便衣刑警跟工地人員，將一名身穿灰衣、戴著腰包的男子團團圍住，小心仔細的翻找他的腰包，就是要確定，裡還是不是還藏有刀械。搜過之後，員警隨即將男子上銬帶上車，因為他就是犯下林口菜園砍人命案的嫌犯。工地人員：「（嫌犯）是裡面的工人啦，那個算臨時工，3.4個警察，他們就講說他們來找人，後來就是有找這個人。」冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀（圖／民視新聞）民視記者王毓珺：「法院之後在量刑上面，都很有可能把這個預備凶器，以及預備作案的工具，當成一個加重量刑的評斷標準。」這名59歲的葉姓嫌犯，過去涉犯其他案件時，向警方供稱，自己的職業是「種菜」，現在在林口租屋，曾有過竊盜、妨害自由、傷害、家暴等前科，平時個性衝動，這回砍人後還冷靜跑到新莊工地上班，讓同事們也心驚驚。工地人員（變音處理）：「有啊有（嚇到），沒想到（會殺人），他不是每天來，他臨時的就不會每天來。」附近民眾（變音處理）：「不知道昨天來還是今天來，才做兩天而已，他是來打石的。」冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀（圖／民視新聞）面對員警盤查，葉姓嫌犯還敢胡說八道，狡辯謊稱自己姓吳，員警找錯人，但更誇張的是，警方還在他的機車車廂裡，搜出3把鋸刀、2把西瓜刀。律師包盛顥：「法院之後在量刑上面，都很有可能把這個預備凶器，以及預備作案的工具，當成一個加重量刑的評斷標準。」雖然嫌犯說，自己平時都會帶刀在身上，但僅僅因為衝動，就害了一條人命，冷血行徑實在讓人不寒而慄。原文出處：林口命案！嫌砍人冷血到工地上班 車廂搜出5把刀 更多民視新聞報導男酒後"亂吐菜攤"爆口角 持刀怒刺老闆"左臀縫14針"板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮民視影音 ・ 1 天前 ・ 7
「生理食鹽水治癌」害死病患 名醫李光輝遭判刑1.5年
高等法院17日針對精神科名醫李光輝詐騙案做出二審判決，改判有期徒刑1年6月定讞，並追繳沒收150萬元。62歲的李光輝將因此入獄執行。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
三高提前找上門！免費健檢「滿30歲就可做」 逾30萬青年受惠
成人健檢年齡下修至30歲！衛福部國健署今（18）日表示，調查顯示30至39歲國人中，已有18.7%高血脂、9.7%高血壓，2.5%高血糖，三高呈現年輕化趨勢。而根據2024年十大死因統計，三高慢性病佔了50％，對此，國健署今年（2025）已將成人預防保健服務已由40歲下修至30歲，至今逾30萬青年受惠。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
光速回歸！內政部「批准復職」 高虹安明重返新竹市府上班
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導新竹市長高虹安，被控在立法委員任內涉嫌詐領助理費46萬元遭起訴，一審台北地院去年7月依貪污等罪判刑7年4月、褫奪公權4年...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
點名檢察官林俊言「先射箭再畫靶」 黃景茂自認遭拷問：我很委屈
台北地院審理京華城容積率等弊案，辯論程序今進入第5天。前都發局長黃景茂出庭為自己無罪答辯時，將砲口對準承辦檢察官林俊言，指控對方誤信證人說法、在約談過程中多次逼問認罪，甚至形容整段偵訊形同「拷問」、是「先射箭再畫靶」，強調自己遭不當追訴、深感委屈。自由時報 ・ 55 分鐘前 ・ 1
2026就看這一場｜室內展覽懶人包｜全台唯一沉浸式恐龍展家庭票$550、永恆畢卡索「藝術限定傘」套票開賣、葬送的芙莉蓮特展限定娃包超萌登場！
年末、春節規劃出遊，但不知道去哪兒？可以參考全台人氣室內行程推薦，從藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項，各平台紛紛在歲末推出優惠門票折扣，趁機來一場精彩的展覽之旅囉！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 發起對話
涉助鮑魚大王偽造簽名！副所長疑收700萬遭聲押 妻子也列被告
「鮑魚大王」鍾文智遭法院判刑後潛逃，檢方查出他與福德派出所前副所長李俊良勾結，兩人之間有700萬元的不明金流，案件持續擴大，兩人之間的白手套遭聲押，就連李妻也被列為被告。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2
男稱「竹聯幫」赴服務處長按喇叭 江和樹報警提告｜#鏡新聞
台中一名李姓男子，今天(12/18)上午，騎車到市議員江和樹的服務處前，長按喇叭，他自稱是竹聯幫，指控江和樹指使小弟到店家鬧事，服務處人員立刻報警，但這名男子完全無視公權力，在警方面前仍持續咆哮，江和樹當下決定提告，沒想到警方卻讓這名男子騎車離開，讓他非常傻眼。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
香酥鴨名店老闆醉撞女清潔員 媽淚「女兒四分五裂」：為何奪走她幸福
台南市安平區慶平路16日發生嚴重車禍，23歲女清潔員遭到鄭男酒駕撞死，家屬、男友悲痛欲絕。今（18）日重回現場招魂，陳女父母忍著白髮人送黑髮人的痛到場協助完成儀式，辛苦拉拔長大的乖巧女兒，遭酒駕鄭男撞得四分五裂，她說著說著忍不住落淚：「她跟她男朋友的幸福才開始3個月，然後就把她奪走了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
精神科名醫「生理食鹽水治癌」害死病患 遭判刑1年半!
精神科名醫李光輝，明知自己不具有腫瘤或免疫科醫師的專業，但長年以來不斷力推NK療法治療癌症、甚至以身試癌，先前有一名得了大腸癌的女病患求助於她，但實際上僅注射生理食鹽水，病患也在住院後2個月不治身亡。家屬提告後，一審將李光輝判刑2年，全案再上訴，高等法院二審改判刑1年6月定讞，李光輝將入獄執行，但他本人則說沒有收到相關訊息，都不是真的。 #李光輝 #精神科名醫 #癌症治療 #生理食鹽水 #醫療糾紛 #判刑東森新聞影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
桃園驚險意外! 走馬路邊緣竟遭公車後照鏡"巴頭"
地方中心／賴國彬 桃園報導驚悚！桃園市桃園區民生路，發生一起驚險的意外，一名男子與朋友並肩走在馬路邊緣，沒想到，竟遭後方行駛而來的公車後照鏡直接撞擊頭部，重擊力道之大，讓他當場痛到抱頭，瞬間畫面曝光，在網路上引發激烈論戰。一男一女並排在馬路上，走著走著，沒想到，下一秒，後方一輛公車開過來，男子慘遭後照鏡狠狠巴頭，這一撞，實在好痛，男子痛到抱頭，一旁女子也趕緊關心。從另一個角度來看，公車行駛在路上，後照鏡撞到一旁行人，這一撞力道不小，公車司機趕緊下車關心，只見男子走到車前拍攝車牌後就自行離開，影片一出，立刻掀起熱論。桃園驚險意外! 走馬路邊緣竟遭公車後照鏡"巴頭"。（圖／民視新聞）事發就在17號下午，這輛桃園客運5022班次，行經桃園民生路發生意外，不過也掀起兩派議論，一派網友批評行人並排走在道路上很危險，直呼「走那麼外面，難怪被公車巴頭」、「馬路如虎口，行人靠邊走」、「誰教你並排走在馬路上？」不過，另一派網友則認為，「台灣有留給行人空間嗎？」、「有沒有考慮過這邊沒有人行道，行人要走哪裡？」、「先問一下，人行道在哪？這不是被逼到馬路上的嗎？」桃園驚險意外! 走馬路邊緣竟遭公車後照鏡"巴頭"。（圖／民視新聞）對此，桃園客運表示，事情發生後，駕駛即下車關心，詢問民眾是否需報警處理及有無就醫需求，民眾沒有做回應，只叫駕駛離開，若接獲對方提出相關賠償請求，本公司將依肇責負相關責任。而桃園客運也呼籲，民眾不要在車道上行走，以免發生危險。原文出處：桃園驚險意外！ 走馬路邊緣竟遭公車後照鏡「巴頭」 更多民視新聞報導安倍晉三槍擊案偵結 檢方今對兇嫌山上徹也求處「無期徒刑」小草造謠「台捐80億歐元換蕭美琴演講」 北院認散布不實但「這原因」不罰最新／新北五股驚悚車禍！左轉車撞直行機車 騎士噴飛影像曝光民視影音 ・ 18 小時前 ・ 1
「菜園種菜」爆奪命！ 男怒揮利器 78歲翁中4刀亡
新北市 / 綜合報導 今(18)日早上7點多新北林口傳出傷害案件！一名78歲的陳姓老翁在菜園種菜跟另一名葉姓男子起衝突，沒想到葉姓男子憤而拿利器攻擊，猛刺種菜老翁 4刀 ，送醫不治。根據了解，葉姓男子疑似不滿老翁移動栽種位置影響農作物生長，這才憤而行兇，警方目前已經逮到犯嫌，全案依殺人罪嫌送辦。警車閃燈鳴笛十萬火急轉彎進小巷子裡，一路前往菜園，會這麼急因為這裡傳出持利器傷人事件，警方VS.報案人說：「你是說他是在哪裡種菜的，他在那一邊，那個房子旁邊。」民眾目睹衝突事件嚇得趕緊報警，事發就在新北市林口區今日一早7點多，只見菜園旁邊血跡斑斑，周圍還拉起封鎖線，報案人家屬說：「兩個種菜阿北吵架聲，一個人有受傷，還去勸架。記者李采臻說：「衝突就發生在這處菜園，疑似因為種菜的問題起了糾紛，嫌犯當時就拿出利器來揮砍，被害人受傷倒地，嫌犯直接騎車離開。」附近種菜的居民表示，陳姓被害人想更換農作物的栽種位置，疑似因此影響葉姓嫌犯農作物的生長，因此爆發衝突，葉姓嫌犯一氣之下拿出利器劃傷陳姓男子，送醫搶救不治，附近居民說：「有的人(地)不種給他種，可能是這樣，殺人的人是誰我們也不曉得，怎麼知道說會變這樣，我看他衣服好像很多洞。」新北警林口分局偵查隊副隊長楊世彬說：「於案發內4小時將葉姓犯嫌逮捕到案，釐清案情後，將依照殺人罪移送新北地檢偵辦。」受傷的陳姓男子機車還停留在原地，幾十年來在這裡務農，沒想到跟人起衝突受傷不治，附近民眾聽聞都相當震驚， 葉姓嫌犯 有傷害、竊盜前科 ， 行凶之後騎機車逃逸 ， 中午就在新莊一處工地 被警方逮捕 ， 坦承就是因為自己的農作物被破壞 ， 積怨已久 才拿出隨身攜帶的利器攻擊 ， 不過詳細犯案動機 還有待釐清 。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
恐怖鄰居！開車撞人又持刀砍殺 65歲男宣告不治
中部中心／張家維 南投報導南投名間鄉發生驚悚命案！51歲男子，疑因不滿鄰居檢舉他深夜放鞭炮，上午提前埋伏，看到鄰居騎機車外出，竟開車把人先撞倒，再持水果刀朝他猛刺。黃男行凶後打電話報案自首，員警到場後也坦承殺人。被害人經救護車送醫搶送仍宣告不治。獲報有人受傷，救護車趕抵現場，只見一台銀色轎車車頭前，壓了一台機車，前方還躺了一名男子。疑噪音糾紛報警埋怨 男提前埋伏狠心殺鄰（圖／翻攝畫面）男子全身是血，倒臥路面，身中數刀，傷重不治，原先以為，單純只是車禍，但有刀傷，案件瞬間上升成凶殺刑案。19日上午7點40分左右，南投縣警方接獲民眾報案，說自己犯下了一起殺人案，警方立即派員到場，65歲蕭姓男子，倒臥在地，傷勢過重，沒了呼吸心跳，而報案的51歲黃姓男子，被銬上手銬，站在一旁，看著整個搶救過程，他與死者是鄰居關係。嫌犯疑似因為不滿被害人，曾經檢舉他半夜放鞭炮、製造噪音，雙方糾紛，長達半年，沒想到嫌犯竟趁被害人出門拜拜前，提前埋伏，開車撞倒人，拖行一段距離，接著再拿預藏的兩把刀，下車刺殺，恐怖鄰居!開車撞人又持刀砍殺 65歲男宣告不治（圖／民視新聞）檢舉你吵，就把人殺掉，死者家屬，實在無法接受。長期噪音糾紛，惡鄰居狠心奪命，死者家裡還有妻子與4名兒女，天倫夢碎，全案依殺人罪嫌，移送偵辦。原文出處：只因檢舉吵鬧就下手行凶！ 南投男遭鄰居駕車衝撞持刀猛刺身亡 更多民視新聞報導抓到了！種菜起衝突「78歲翁遭刺死」 兇嫌新莊落網冷血!林口命案嫌犯後赴工地上班 車廂搜出5把刀農藥噴到我的菜! 林口莽男砍78歲農友4刀 逃逸仍被捕民視影音 ・ 21 分鐘前 ・ 發起對話
林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮
社會中心／王毓珺 吳培嘉 新北市報導種菜糾紛，竟然演變成砍人的喋血案件！今天（18日）一早，新北市林口地區發生一起傷害案，有一名78歲的阿伯，到菜園種菜時，被人砍了四刀，送醫仍不治，警方初步調查，兇嫌可能是一名59歲的男子，他過去和被害人在同一塊地種菜，但阿伯把菜移走的過程中，疑似害嫌犯的菜死掉，雙方才起糾紛。警車鳴笛，十萬火急來到巷弄裡。員警：「你是說他是在哪裡種菜的？」菜園旁，拉起層層封鎖線，地面上還留有一雙拖鞋，就在不久前，這裡發生一起驚悚的砍人事件。附近民眾：「那個衣服蓋著，都還是(血)。」林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮（圖／民視新聞）附近民眾：「種菜兩個阿伯打架，他有去勸架，有一個受傷啦好像是這樣，他有聽到吵架聲，其中一個阿伯跟我們比較熟，我猜啦可能是種菜糾紛啦。」民視記者王毓珺：「實際回到現場可以看到，當時被害人就是倒在這邊，現在地面上還是血跡斑斑，但是沒想到兩人發生衝突的起因，竟然只是因為種菜糾紛。」菜園喋血案件，發生在18號早上7點多，新北市林口文化一路二段100巷，初步瞭解，78歲的陳姓被害人，跟59歲的葉姓嫌犯，過去在同一塊地種菜，但是被害人想把菜移到別的地方，沒想到在移動過程中，疑似不慎害嫌犯的菜死掉，嫌犯一氣之下，竟然就持刀猛砍，造成被害人左胸、手臂等，連中4刀，緊急送醫搶救。林口菜園驚傳砍人! 7旬菜農"身中4刀"凶嫌新莊遭逮（圖／民視新聞）陳姓被害人的機車，還停在現場，車上還載著種菜工具，怎麼也沒想到，出門種菜會出意外。附近民眾：「那個阿伯很好啊，在後面種菜他人很好。」附近民眾：「（種菜）將近40年了啊，（被害人）人很好啦，我們是做工的人，有空才來這邊種菜。」嫌犯砍人後，立刻騎車逃往新莊遭逮，但因為種菜小糾紛引爆砍人致死，實在離譜。原文出處：林口菜園驚傳砍人案！ 7旬菜農「身中4刀」凶嫌新莊遭逮 更多民視新聞報導男酒後"亂吐菜攤"爆口角 持刀怒刺老闆"左臀縫14針"板橋驚悚砍人案! 男因擦肩碰撞遭刺2刀濺血倒地19歲少年遭「直播虐殺」成焦屍…心碎母看片痛哭！民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
彰化火葬場爭議延燒！ 反火葬場協會按鈴控告建築師事務所、縣府科員
中部中心／李文華 彰化報導彰化縣火葬場選址爭議不斷。18日，彰化縣二林芳苑反火化場行動協會，上百位民眾前往彰化地檢署，按鈴控告，指控負責「火葬場選址評估報告」的建築師事務所，以及縣府承辦科員，報告內容疑似捏造不實。抗議民眾：「選址造假選。」高舉布條標語，反火葬場行動協會帶著上百位民眾高喊口號，彰化縣政府規劃在芳苑鄉第一公墓設置火葬場生命園區，引發二林、芳苑地區居民長期反彈，18日一行人前往彰化地檢署按鈴控告，指控彰化縣火葬場選址，委託評估的建築師事務所及彰化縣府民政處承辦科員，涉嫌捏造芳苑鄉長同意興建，直指評估報告造假。反火葬場行動協會帶著上百位民眾高喊口號 指控選址造假 （圖／民視新聞）指控評估報告中，芳苑鄉長其實未表達同意在芳苑設火化場，卻記載為"樂觀其成"。反火葬場行動協會總幹事袁震權 ：「報告中說無民眾爭議，誇張！還說樂觀其成。」反火葬場協會指控 彰化縣火葬場選址委託評估的建築師事務所及彰化縣府民政處承辦科員 涉嫌違反刑法「使公務員登載不實罪」（圖／民視新聞）芳苑鄉長林保玲：「我從來沒有站出來我反對，我也從來沒有站出來說我贊成。」芳苑鄉長指出，從未在公開場合表達支持或反對，火葬場議題保持討論溝通的態度；針對指控涉嫌違反刑法「使公務員登載不實罪」。民政處方面表示不予置評。民政局方面強調評估數據資料都經得起考驗，火葬場選址爭議，引來地方反彈，仍待協調溝通。控選址報告造假！ 彰化反火葬場協會赴地檢申告（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：控選址報告造假！ 彰化反火葬場協會赴地檢申告 更多民視新聞報導死者為大！高齡社會考驗殯葬量能 內政部：「這7縣市」管理績效優光復重建預算竟是零 災民二度集結縣府抗議童子瑋送學童耶誕繪本遭市府婉拒 家長批:謝國樑搞政治民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發起對話