若瑟醫院聖誕義賣12月17、18日登場 攜手守護雲林弱勢送暖寒冬

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】天主教若瑟醫院一年一度的「寒冬送暖 聖誕義賣」活動，17日、18日熱鬧登場，首日由若瑟醫院卓瑩祥院長帶領敲響第一聲愛心鑼，此外包含雲林縣衛生局長曾春美、雲林縣社會處林文志處長、黃美瑤議員、林文彬議員、王鈺齊議員、虎尾鎮長林嘉弘、虎尾代表會主席陳明聖、若瑟醫院江榮人醫療副院長、林素鉁行政副院長等出席響應此項義賣活動。除了近40種精選美食與日常用品義賣外，開幕活動有若瑟社會福利基金會土庫樂智據點的長輩們獻上音樂表演以及虎尾珈珈曲線運動館的熱情舞蹈，為大家帶來濃濃的聖誕節氣氛，也讓更多弱勢群體在這個寒冬裡感受到關懷與溫暖。

廣告 廣告

若瑟醫院舉辦聖誕義賣活動，邀請民眾於12月17、18日共襄盛舉，透過愛心義賣關懷雲林弱勢家庭與慢飛天使，為寒冬送上溫暖。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林縣衛生局曾春美局長在致詞時表示，若瑟醫院在周邊醫學中心的競爭壓力下，依然堅守崗位，為虎尾地區民眾提供穩定的健康服務。她指出，若瑟醫院的院長是小兒科醫師，深刻理解少子化帶來的挑戰，並在婦幼照護方面提供重要的支持，尤其在小兒科、婦產科、早療及產後護理等領域，對雲林婦幼群體貢獻良多。她還提到，雲林正積極推動萬寶龍計劃以鼓勵生育，而若瑟醫院也在照顧老年人口上不遺餘力，計畫在明年3月開工的長照大樓，將進一步強化對社區長輩的照護，感謝若瑟醫院多年來對社區的無私付出。

若瑟醫院舉辦聖誕義賣活動，邀請民眾於12月17、18日共襄盛舉，透過愛心義賣關懷雲林弱勢家庭與慢飛天使，為寒冬送上溫暖。雲林縣衛生局曾春美局長出席響應此項義賣活動。（圖／記者洪佳伶攝）

雲林縣社會處林文志處長若瑟醫院每年舉辦的聖誕義賣活動，不僅是一個富有愛心的社會公益行動，也對弱勢家庭提供了實質幫助。他鼓勵民眾發揮力量，支持此次活動；而縣長也以個人名義捐款2萬元，期望透過這樣的小小力量，激勵更多人關注社會弱勢群體。他也期待明年3月若瑟醫院的長照大樓動工，將能夠為雲林地區的長輩提供更專業與完善的照護服務。

若瑟社會福利基金會土庫樂智據點的長輩們獻上音樂表演，為大家帶來濃濃的聖誕節氣氛，也讓更多弱勢群體在這個寒冬裡感受到關懷與溫暖。（圖／記者洪佳伶攝）

每年聖誕節前夕，若瑟醫院的同仁們都自發性地投入籌辦義賣活動，這不僅是他們傳遞愛與關懷的具體行動，也是讓醫院與社會大眾更緊密聯繫的機會。無論是捐贈物品、協助布置，還是負責攤位銷售，每一位同仁都在為活動貢獻自己的力量。今年的活動，除了若瑟醫院的同仁攤位外，還有社區鄰里及若瑟社會福利基金會的全力參與。義賣的商品不僅有雙糕潤、濃豆漿、關東煮、茶葉蛋、芋頭炒米粉、炸雞腿、草仔粿、芋粿、鴨肉米糕、咖啡、麻油雞、麵線、油飯、素包子等美食，還有二手物品、生活用品等各式攤位商品等，讓大家可以在享受美食的同時，也能獲得一些實用物品。此外，12月18日虎尾高中社區書法班許君鈴、顏石雄、劉雅鴻、蘇松恩四位老師及書法家黃昭善老師也將會在現場揮毫，為活動增添一份書香氣息，千萬不要錯過。

瑟醫院舉辦聖誕義賣活動，邀請民眾於12月17、18日共襄盛舉，透過愛心義賣關懷雲林弱勢家庭與慢飛天使，為寒冬送上溫暖。（圖／記者洪佳伶攝）

若瑟醫院院長卓瑩祥表示，聖誕義賣已經成為醫院的一項重要傳統，這份活動凝聚了所有醫院同仁的愛心與力量。今年，透過這項義賣，我們不僅希望能拉近醫院與社區民眾的距離，更希望能幫助若瑟早療慢飛天使以及虎尾弱勢家庭，讓他們在寒冬中感受到更多的溫暖與希望。卓瑩祥院長也呼籲民眾踴躍參與，一起用愛心與實際行動，為需要的人送上祝福，並幫助他們度過一個溫暖的聖誕。

瑟醫院舉辦聖誕義賣活動，邀請民眾於12月17、18日共襄盛舉，透過愛心義賣關懷雲林弱勢家庭與慢飛天使，為寒冬送上溫暖。若瑟醫院院長卓瑩祥致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

若瑟醫院舉辦聖誕義賣活動，邀請民眾於12月17、18日共襄盛舉，透過愛心義賣關懷雲林弱勢家庭與慢飛天使，為寒冬送上溫暖。議員黃美瑤出席響應此項義賣活動。（圖／記者洪佳伶攝）

若瑟醫院舉辦聖誕義賣活動，邀請民眾於12月17、18日共襄盛舉，透過愛心義賣關懷雲林弱勢家庭與慢飛天使，為寒冬送上溫暖。虎尾鎮長林嘉弘出席響應此項義賣活動。（圖／記者洪佳伶攝）

若瑟醫院舉辦聖誕義賣活動，邀請民眾於12月17、18日共襄盛舉，透過愛心義賣關懷雲林弱勢家庭與慢飛天使，為寒冬送上溫暖。若瑟醫院副院長江榮人醫療出席響應此項義賣活動。（圖／記者洪佳伶攝）

若瑟醫院舉辦聖誕義賣活動，邀請民眾於12月17、18日共襄盛舉，透過愛心義賣關懷雲林弱勢家庭與慢飛天使，為寒冬送上溫暖。行政副院長林素鉁等出席響應此項義賣活動。（圖／記者洪佳伶攝）