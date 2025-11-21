若當選市長「廢掉新北耶誕城」？ 蘇巧慧：盼明年可以不一樣

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

已舉辦15年的新北耶誕城，由於活動期間常導致附近交通問題，因此包含多點輪替、擴大舉辦等方向，都成為近期討論的熱議話題。對此，民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧今（21）日表示，未來到底是在板橋「多點齊辦」或在各區「輪辦」，都可以進行開放式的討論，很高興新北市政府從善如流，盼明年的耶誕城應該可以有點不一樣。





蘇巧慧受訪時指出，新北耶誕城到今（2025）年已邁入第15年，有它「立意良善」的地方，但是確實現在也有需要調整的地方，未來要從交通疏運、在地經濟與城市認同三要素下做檢討、討論及調整。

她提及，未來新北耶誕城到底是要在板橋一個城市內「多點齊辦」或在新北各區「輪辦」，這都可以有開放式的討論；未來無論是有辦、沒辦或怎麼辦，這是一個大家都可以來討論的問題，很高興新北市政府從善如流，也願意開始進行討論，明年的耶誕城應該可以有點不一樣。





