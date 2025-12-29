若當選會否延續盧政策？ 何欣純：不會一竿子打翻前朝的事

何欣純表示，一旦當選，好的政策會延續。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中市長參選人何欣純今天市政辦公室開箱，若是一旦當選，台中市長盧秀燕8年的政策會延續還是全部取消？何欣純表示，不會一竿子打翻前朝的事，好的政策如老人健保會持續，但台中大巨蛋可能需要事先經過專業的詳細評估看看，台中購物節的物調券則是應該要改進，她表示，上任後會普發現金，至於發多少還要評估。

至於2026藍白合問題，何欣純表示，藍白合從過去到現在已是事實不用否定，她會以更積極更開闊的心胸跟政見來贏得台中市民的信任，藍白合不合是他們政黨的事，對她而言是獲得市民的信任及肯定，讓她擔任市長來服務、引領市政，讓台中市有新的開始。

廣告 廣告

未來一旦當選，如何面對盧秀燕的舊政策？何欣純表示，好的、市民肯定的政策會延續，如老人健保補助，只要市民喜歡，好的會延續。

至於市民覺得不好，何欣純表示，像目前的大巨蛋，她表示，台中市已有巨蛋在蓋，但又提出超巨蛋，而民進黨黨團對市府已提出種種質疑，如有無事先專業詳細的評估再決定？

何欣純表示，一個3、4萬人超巨蛋，其場館未來經營不容易，需要事先經過專業的詳細評估看看，如建在哪裡會不會有交通問題？未來營運方向是演唱會、運動賽事還是多功能場館？她有去新加坡考察，不同的場館其使用，事先要專業評估。

她強調，不會一竿子打翻前朝的事，會好好每一項每一件仔細評估，對市民有感好的會繼續， 像購物節好不好，民眾心中公評，但物調券要改進，好的政策、市民覺得好的會延續，不好會檢討評估精進。

何欣純說，一旦當選，不會一竿子打翻前朝。(記者蘇金鳳攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

柯文哲委屈稱不知雇用的人會自行調整帳目 多名資深會計師怒轟！

賴清德點名參選神預測？謝衣鳯：總統到訪前已表態

以色列承認索馬利蘭獨立！矢板明夫：對台灣是極重要的訊號

明居正直言「相信習近平太離譜」 鄭麗文竟嗆「這1句」

