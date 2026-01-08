若當選「立刻推動新北營養午餐免費政策」 蘇巧慧：提升品質讓學童吃得更好

▲ (圖/資料照片)

新北市 / 武廷融 綜合報導

繼台北宣布實施國中小學營養午餐免費政策後，基隆、台中、高雄也陸續宣布跟進，不過新北市長侯友宜則表示，新北是六都人均預算最少的，中央應該要有一個統一的做法，教育福利的部分不要有相對的落差。而民進黨新北市長參選人蘇巧慧今(8)日表態，支持新北市公立國中小營養午餐免費，「若我當選市長，會立刻來做，而且不只免費，還應該提升品質，讓學童吃得更好」。

針對國中小學營養午餐免費政策，侯友宜表示新北市政府每年補助營養午餐的經費，對弱勢照顧經費已經達到13.5億，而若新北市全面推動營養午餐免費，所需經費可能高達約新台幣46億元，對市府財政將形成相當壓力。侯友宜認為，中央應該要提出一個統一的做法，讓各縣市教育福利的部分不要有相對的落差。

蘇巧慧今日則發文表態「支持新北市公立國中小營養午餐應該免費」，她表示，若當選新北市長會立刻來做，而且不只免費，還應該提升品質，讓學童吃得更好。蘇巧慧指出，民進黨新北議會黨團昨日也透過提案連署，全力支持這個政策。

不過蘇巧慧也提到，這個議題更凸顯傅崐萁版財劃法的荒謬，她表示，台北市的財政能力原本就是全國最好，傅崐萁主導的黑箱財劃法修法後更是錦上添花，人均暴增成新北市的近兩倍，而新北人均卻變成全國倒數第一，「傅崐萁真的對新北非常不公平。」

蘇巧慧批評，同樣一個營養午餐政策，台北市可以從從容容，其他縣市卻要加倍辛苦找錢，這才是問題所在。不過她強調，仍會全力調配資源來支持學童的營養午餐，減低所有學童家庭的負擔。

