若發現閨蜜伴侶出軌「絕對不會說」！Melody認吃過虧：把握分寸是一種尊重

女星Melody近日在YouTube頻道《Melody姐妹悄悄話》中，和Jenny Wang聊到一個不少人都曾遇過、卻很難拿捏分寸的問題：如果發現好姐妹的另一半出軌，究竟該不該開口告訴對方？對此，她坦言「我不會講」，甚至看到了也會假裝沒看到。

Melody提到，她的原則很簡單，如果心裡會浮現「這句話該不該講、這件事要不要問」的念頭，那答案多半就是不要說。以好友伴侶出軌為例，她認為「大人的世界」遠比想像中複雜，每段感情背後都有旁人難以看清的狀況，「你怎麼知道你的朋友不是已經知道了？」在她看來，對方也許早就心裡有數，只是選擇不說、不戳破。這種時候，除非當事人主動向她傾訴感情或婚姻出現問題，否則她不會介入，畢竟感情終究是人家的家務事，旁人若貿然點破，反而可能讓對方更難受，甚至打亂原本已經形成的某種默契或平衡。

曾經兩人都是會為朋友打抱不平的人，但吃過虧後，現在會選擇不戳破。（圖片來源：YouTube Melody姐妹悄悄話）

不過，Melody坦言如果是年輕時的自己，一定會做出完全不一樣的選擇。Jenny Wang也認同表示，以前就是常常急著為朋友抱不平，私下偷風報信，結果卻發現情侶吵完架又復合，到最後反而是站出來的人吃虧。這些經驗也讓她慢慢學會收起衝動，現在就算在路上直擊閨蜜的另一半出軌，也會馬上轉移視線，絕口不提。

兩人都忍不住感慨：「人類是很複雜的。」因為人際與感情關係沒有那麼單純，很多事情很難只用對或錯來判斷，相處時最重要的還是要保有分寸與邊界感，懂得什麼該說、什麼該吞回肚子裡，本身就是一種尊重。Melody直言，只有在互相尊重的前提下，友誼才能走得長久，也才能讓彼此相處得更輕鬆。

