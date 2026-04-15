若監委人事未過、預算遭刪 黃適卓：形同廢監察權、損害人民權益

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監察院秘書長黃適卓今在立院司法及法制委員會答詢表示，若下屆監委人事案未能通過、監院預算被刪為零，這反而是廢監察權，傷害了要協助的人民。(記者田裕華攝)

〔記者羅國嘉／台北報導〕監察院存廢與功能再度引發朝野激辯。監察院秘書長黃適卓今赴立法院答詢時表示，外界雖持續討論廢除監察院，這屆監院有10萬個陳情案件，若下屆監委人事案未通過、預算遭刪，實質上將導致監察權無法運作，反而損害人民權益，傷害了要協助的人民。

立法院司法及法制委員會今邀請監察院秘書長列席說明立法計畫，並備質詢。朝野立委都對監院現況及未來展望表達不樂觀。

民眾黨立委陳昭姿質詢指出，監察院在陳水扁政府時期曾經空轉3年，有數萬個案件都被擱置，過去民進黨多位政治人物都主張廢除監察院，並且認為監察權是可以回歸立法院等機制，問黃適卓是否支持廢除監察院？

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黃適卓答詢表示，他沒辦法以監察院秘書長身分，表達是否支持廢除監察院，但他過去當學者時的個人主張是廢除監察院，不過監察權還是要繼續進行下去。

陳昭姿也說，監院近3年績效不如以往，甚至認為「比過去30年還差」，地方巡察每年耗資約1800萬元，但巡察天數不到40天，監察委員平均每人每年處理調查案數從過去約12件降至2024年的9件，全院全年僅96件糾正案。

黃適卓答詢回應，相關數據解讀可能較為片面，監察院另有完整調查數據，會於會後補充說明；並指出若比較第五屆與第六屆監察委員整體職權行使情形，並未出現明顯落差。

國民黨立委林沛祥質詢說，當一個機關不被人民相信時，權力還剩多少？監察權最重要的基礎不在權力本身，而是人民的信任，這並非哲學問題，而是憲法實踐問題；若缺乏信任，再完整的制度也只是紙上談兵。

民進黨立委莊瑞雄質詢時追問，當前朝野僵局持續，下一屆監委人事高機率會被封殺，接著就會以監院沒監委為由，把預算刪光光，監院如何因應？黃適卓答詢說，這一屆監院有10萬個陳情案件，這些陳情需要監察院來替他們找出行政機關問題，甚至有些是弊案，需要監院懲罰失職公務人員、整飭官箴。

黃適卓強調，若預算被砍，國家人權委員會也會因為沒有錢、沒有委員，任何行政處分都不能進行，在這種情況下，不是廢院、反而是廢了監察權，監察權一旦無法執行時，非人民之福。

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