若突遭受共軍攻擊 顧立雄：結合交戰規則、授權基層果斷應處
[Newtalk新聞] 國防部12月頒佈最新的指導原則，強調去中心化指揮。對於國民黨立委馬文君今日強調，是不是戰爭已經發生，基層才可以回擊，她還指日本戰機被中共雷達鎖定可不可以回應，顧立雄備詢時雖然強調，「突然遭受攻擊時候，對」，但「從灰色地帶的襲擾也包含在應處範圍之內」，不過他也提到，透過任務式主揮授權、責任區的賦予，結合的交戰規則，授權任務部隊因地制宜，要來果斷遂行應該賦予他的任務」。
立法院外交及國防委員會邀請國家安全局局長蔡明彥、國防部部長顧立雄報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，並備質詢。其中國防部報告一段話，若敵猝然發起攻擊，各部隊不待命令實施「分散式管制」，在「去中心化」運作指導下，遂行作戰任務」，引起相當關注。
國民黨立委馬文君質詢時詢問國防部稱共軍如果突然行動，國軍採取「去中心化指揮」，不待命令即可作戰，顧立雄說，重點要讓各層級部隊都要知道上級賦予的任務，這是「任務式指揮」的概念，他計算沒有「中心」給他的一個指揮情況下，仍然能遂行他的任務。這是任務指揮、去中心化指管的概念。要應對各種可能狀況，相對應變處置。
至於那個層級可以做這樣的事情，是不是戰時狀況？顧立雄說，從灰色地帶的襲擾也包含在應處範圍之內。會將灰色性襲擾包含在「第一中高強度」，要隨時應對突然的狀況、適切應處。
至於戰爭若已成立，顧說，「我們在遂行防衛作戰會更強調去中心化指管」。「因為戰爭已經開始後，去中心化要被強調原因，共軍對我們第一擊時候，我們確實是比較有可能面臨這樣的狀況。」顧立雄更進一步說，「應該是被打到第一擊情況下，應該要更強調這樣情況，但也不能排除灰色地帶襲擾，也有面對突發狀況的處置」。
馬文君詢問，「我們沒也沒授權基層單位去判斷是不是戰爭狀態？」顧立雄，不知道你講的是全面狀爭狀態。「我們這裡比較簡單講是受到軍事攻擊。他當面就受到軍事攻擊」。
國防部官員說，「比方說，此時此刻共軍正在對我們做聯合戰備演巡，此時此刻，如果我們等到這些戰訓由訓轉演、由演轉戰，基層官兵還要等到我們中央在來指揮時候，那恐怕會來不及。所以，我們在平常的時候就要訓練我們基層的主官具備這樣的知識、能力來面對共軍的快速轉變的敵情變化」。
對於馬文君舉例，如果如日前日本戰機被中共戰機雷達鎖定，他有可能被打的時候，那他有可能可不可以，顧立雄說，「我們強調去中心化，不管是軍事戰略層級、或作戰層級或者戰術層級，都在去中心化指揮，跟分散式的管制，跟去中心化的執行，就要讓各級瞭解上級指揮官的企圖，透過任務式主揮授權、責任區的賦予，結合的交戰規則，授權任務部隊因地制宜，要來果斷遂行應該賦予他的任務」。
馬文君詢問，如果沒有獲得上級敵情成立，基層是否授權啟動武力行動？顧立雄說，「這樣可以區分兩個，第一、我們還沒有遭受真實的攻擊，第二個是我們遭受到真實的攻擊。如果我們遭受真實攻擊，那個攻擊狀態已經形成了。那我們在攻擊狀態形成時，我們當然要設想最壞的的狀況，有可能我們中心的指揮體系被斷掉啊，所以，我們現在想的是最壞的情景。如果是至於還沒發生真實戰爭狀態，我們會立即透過立即備戰操演，二級降戒備、一級降降戒備，這個當然還沒受到攻擊的情況下。」
對於馬文君多次追問是不是在戰爭已經發生了才去中心化，顧立雄謹慎回答說，「去中心化指揮當然是突然遭受攻擊時候，對」，「前提當然是他攻擊的狀態下可能會發生的狀況。最糟的情況會發生這樣的情況。」
