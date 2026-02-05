若立院不解職李貞秀 劉世芳：可能要到憲法法庭處理院際爭議
民眾黨「陸配」立委李貞秀3日正式宣誓就職，但因其無法放棄中國大陸國籍，遭執政黨質疑違反《國籍法》相關規定，內政部多次重申，內政部僅能提醒立法院要依《國籍法》辦法，若李貞秀無法提出申請放棄國籍的證明，立法院須依法解職。內政部長劉世芳今天表示，若立法院有不理會的情況，可能會需要到憲法法庭處理院際爭議，但不是由內政部對立法院。
劉世芳今天下午舉行部務會報會後記者會，媒體詢問，針對李貞秀爭議，若立法院不理會內政部的話，是否有相關因應辦法？劉世芳表示，立法委員的解職機關是立法院，內政部職權沒有辦法及於立法委員，只能一再提醒立法院基於《國籍法》20條的規定，而內政部也會善意一直提醒。
劉世芳指出，到目前為止，李貞秀到底有沒有提出放棄國籍的申請，仍無從得知，但內政部基於國籍法主管機關，有通知義務，因此已兩度通知立法院查察。此外，因內政部不是李貞秀要給正本的機關，所以未來如果有這樣的狀況的話（李貞秀無法出示相關證明，且立法院不願解職），可能會需要到憲法法庭處理院際爭議，但不是由內政部對立法院。
內政部法制處長鄭信偉補充，從憲法的權力分立角度來講，立法院有立法機關的權力，行政院有行政機關的權力，如果產生某些爭議的話，依照《憲法訴訟法》可以到憲法法庭裡面尋求處理。
另外，至於劉世芳是否會接受李貞秀質詢，劉世芳僅說，可以查看法律對質詢權與調查權相關規定。
