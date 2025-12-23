若立院同意游盈隆任中選會主委 作家點名首要問題

行政院昨（22）日公布7位中選會委員提名人選，其中確定提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委。對此，作家「漂浪島嶼」指出，中選會主委必須公正超然，如果立法院同意游盈隆的任命，首先要面臨的，就是主持民意調查機構，身份是否適宜？

針對接受提名出任中選會主委一事，游盈隆今天在臉書發文表示，接受提名時，自己心裡已經覺悟，這是苦差事、跳火坑，不是爽缺更非肥缺，但基於當前時局困頓，社會苦悶、人心浮動，如果這時出來，能為台灣做點有意義的事也是值得，所以才接下這個重擔。他強調，自己接下來就是「過河卒子」，只能向前，不計毀譽、不辭辛勞、不怕風雨，接受最嚴厲的考驗，絕不辜負社會與人民的期待。

「民調機構接中選會，身份是否衝突」，「漂浪島嶼」今天在臉書發文表示，游盈隆主持台灣民意基金會多年，很多人忘記為何在2019年時游會宣布退出民進黨。他指出，特赦前總統陳水扁、賴清德的總統初選疑雲，以及台灣維持現狀等問題，都是游盈隆退黨的原因，這之中許多都是不合時任總統蔡英文的執政理念、在黨內被視為非英派成員，如今隨著蔡卸任、總統賴清德上台，「也算是回歸時刻」。

「漂浪島嶼」提到，中選會執掌全國選舉事務，辦理人民決定國家走向的選務工作，主委必須公正超然。如果立法院同意游盈隆的任命，首先要面臨的，就是主持民意調查機構身份是否適宜？能夠一面公正主持選務，一面民調影響選情，兩者互不衝突。

