若竹兒愛心園遊會登場 翁章梁拍賣21年玉山陳高甕酒做公益

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】台灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠與嘉義縣私立若竹兒智能發展中心合辦「高粱酒文化節暨若竹兒愛心園遊會」，活動以慈善公益為主軸，縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、王美惠、張啟楷、嘉義酒廠廠長張永志等人共襄盛舉。

園遊會集結美食、遊戲、文創攤位及中心孩子製作烘焙產品展售，現場熱鬧溫馨，恆青機電有限公司捐贈108萬善款、吳尊賢文教公益基金會及唯賀國際餐飲等多家企業與社會團體也熱情響應捐助。

廣告 廣告

最受矚目的慈善拍賣由翁章梁擔任拍賣官，嘉義酒廠提供21年酒齡的「27公升玉山八年陳高」小龍開運甕酒進行拍賣，拍賣所得全數捐贈若竹兒智能發展中心。

張永志表示，這甕酒是在102年封裝，原本作為範本留藏，屬濃香型頂級陳高，這次捐出拍賣做公益，拍賣底價7萬，最終由民雄鄉農會總幹事陳加茂以13萬8,000元得標。

現場加碼拍賣「龍眼林·茶工場」提供的1斤台灣佳葉龍茶（GABA茶）特等茶，最後由臺灣中小企業銀行嘉新分行經理林建璋以5萬元標得，他同時也是若竹兒董事長林朋輝的弟弟，善心義舉讓現場掌聲不斷。

翁章梁表示，嘉義縣目前約有3萬7,000多名身心障礙者，占全縣人口7.8％，縣府積極推動各項照護服務與據點建置，確保身障朋友獲得妥善照顧。

翁章梁強調，「每個人都可能成為身心障礙者」，因此每年會舉辦遊行並邀請身障團體參與，透過熱鬧踩街讓大家更重視身障朋友權益，身障朋友是嘉義縣密不可分的一部分，他們的權益非常重要，希望透過愛心園遊會讓更多人了解若竹兒的用心，也邀請大家一起做公益。

廣告 廣告

若竹兒董事長林朋輝指出，受全球景氣影響導致中小企業捐款銳減，加上烘焙坊訂單不如往年，因此需要更多企業及鄉親朋友關注，園遊會是基金會每年最重要的募款活動，所有盈餘與善款將全數作為下一年度教養經費，讓服務不中斷。

圖：台灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠與嘉義縣私立若竹兒智能發展中心合辦「高粱酒文化節暨若竹兒愛心園遊會」，活動以慈善公益為主軸，縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、王美惠、張啟楷、嘉義酒廠廠長張永志等人共襄盛舉。（記者吳瑞興攝）