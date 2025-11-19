若綠派沈伯洋選北市謝寒冰喊發雞排 蔡正元、老將軍「加碼抖內祭品」

聯電創辦人曹興誠日前呼籲總統兼民進黨主席賴清德，應徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，引發外界熱議，資深媒體人謝寒冰更放話，只要民進黨提名沈選台北市，自己就發雞排、跪著直播，並去替沈站台。而在19日，謝寒冰透露，自己組成的「跨黨派推薦沈伯洋委員參選台北市長大聯盟」，目前已累積500份雞排、200杯珍珠奶茶的贊助，國民黨前立委蔡正元、退役陸軍中將帥化民也各自加碼贊助100份，使得雞排累計贊助份數達到700份。

謝寒冰16日曾在政論節目《新聞大白話》表示，如果民進黨明年推派沈伯洋出戰台北市，自己一定發100份雞排，絕對不會放鴿子，那一天自己更會跪著直播，喊話「感恩主席、讚嘆主席」，此外，如果沈伯洋願意，自己也會去幫忙站台。

而在19日，謝寒冰在政論節目《中天辣晚報》表示，誰會和蔣萬安競選台北市長比較有趣，而自己最近強烈支持沈伯洋。他指出，自己已經組成「跨黨派推薦沈伯洋委員參選台北市長大聯盟」，目前已累積500份雞排、200杯珍珠奶茶的贊助，只要沈真的代表民進黨選台北市長，歡迎大家到中天大樓樓下領祭品，「越多人贊助越好，我也希望大家一人一通電話打爆民進黨中央黨部，要求他們一定要讓沈伯洋參選」。

對此，同台的蔡正元表示，自己要贊助100份雞排，同台的帥化民隨即也加碼100份，使得雞排累計贊助份數上升至700份。

