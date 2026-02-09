若綺生了！楊昇達曬抱女兒照 一臉父愛甜喊：可以叫我楊爸爸

藝人楊昇達和若綺求子2年，今（9）日楊昇達曬出抱著女兒的照片，宣布大家可以叫他「楊爸爸」了。（圖／翻攝自Instagram／megaoyang）

藝人楊昇達與妻子若綺結婚4年，積極求子2年，他們終於在今（9）日迎來女兒「小雪寶」。楊昇達在社群分享親手抱著新生兒的照片，開心宣布「可以叫我楊爸爸了」，底下引來演藝圈好友和網友們留言送上祝福。

38歲男星楊昇達與模特兒若綺愛情長跑12年，兩人在2021年結婚。不過兩人求子之路並不順利，楊昇達上節目時曾透露，若綺在38歲時萌生當母親的念頭，夫妻倆開始備孕；期間嘗試人工受孕等療程，但進展有限。隨著若綺邁入40歲，已屬於高齡產婦的年紀，醫院檢查數值也不盡理想，醫師更提醒再拖延下去，可能失去生育機會，讓兩人備感壓力。

廣告 廣告

所幸楊昇達與若綺挺過求子壓力，去（2025）年父親節公開若綺懷孕喜訊，今日楊昇達在社群平台Instagram報喜，分享自己抱著女兒的照片表示，「你各位開放祝福，可以叫我楊爸爸了！」從文字中就能感受他有多開心升格人父。文中也不忘加上「#老婆我愛你」、「#楊氏新成員」等標籤，向辛苦生產的妻子表達感謝。

貼文底下看到不少藝人留言祝福，「恭喜，旅遊預算又少了一筆」、「恭喜老爺賀喜夫人」。有許多粉絲和網友也紛紛道喜，「女兒好會選日子，過年前出生能領很多紅包，帶財」、「若綺辛苦了，恭喜你們」、「昇達哥要成為新手奶爸」、「期待一家三口的合照」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

目睹「鍵盤盲打」00後驚呼太厲害！Y世代感嘆：職場上扶老攜幼

蝦皮竟能買機車！網驚呼首見 官方小編笑：退貨要騎回店到店？

還有人沒拿1萬！這天18時前沒登記「年後才入帳」 最後領取期限曝