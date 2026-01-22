若綺運動助順產 楊昇達用愛迎接女兒誕生

楊昇達（左）、若綺夫妻即將迎接肚裡女兒「小雪寶」誕生，喜悅之情溢於言表。（謝采恩攝）

楊昇達、若綺夫妻檔將在今年3月迎接女兒「小雪寶」出生，今年40歲的若綺，戰勝天生體質與年紀限制，努力5年終於成功懷上寶寶，當時揭曉驗孕棒時，不禁在鏡頭前落淚。若綺透露，醫生稱讚她孕期狀態很好、胎位正、適合自然產，她也努力每天運動，練好骨盆活動度幫助順產。

若綺開心說，寶寶都沒有讓她不舒服，只有幸福感提升，老公楊昇達也對她非常呵護，每餐都要一起享用才好吃；楊昇達不改幽默，在旁笑說：「這樣才可以點豬頭皮、滷豆干，一個人吃太奢侈了！」

若綺跟楊昇達相處的每一天，都是被這種出其不意的幽默餵養，覺得自己實在太幸運，「他是觀察力很強的人，會把浪漫放在平凡生活中，專注度永遠在我身上，跟別的男生很不一樣」。若綺也常能在家第一手看到楊昇達準備的表演，「我老公真的有很多早已想好的表演，只差沒舞台，蓄勢待發了」。

楊昇達坦承過往是不婚不生派，直到遇到若綺，才被她的熱情與善良、傻勁與不斷挨針的勇氣感動，「我很理性分析，生孩子需要的花費及時間給她聽，也因當時我不確定自己的狀態，是不是能給小朋友好的生活，因為小朋友只要一出來就無從選擇，一定是要等我們準備好，在充滿愛的環境下長大」。

夫妻兩一致認為「小雪寶」就是他們的福星，原本就很體貼的楊昇達變得更有責任感，人生也更有目標。有了寶貝，他們現在若有爭執，會把所謂的「髒字」換成可愛的詞語，例如很皮就說「不要再這樣皮卡丘」等，讓肚裡寶寶從胎教就開始被溫柔圍繞。