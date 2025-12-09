若羅唯仁遭判為商業間諜 學者：英特爾恐切割
台積電提告前資深副總經理羅唯仁涉洩密，學者分析，若羅唯仁判處涉犯國安法，或遭認定為經濟間諜，英特爾很可能會採取「切割」策略，是企業常見的危機公關手段。
台積電前資深副總經理羅唯仁涉及洩漏營業秘密，疑似將先進製程等機密資料投靠老東家英特爾（Intel）。針對羅唯仁洩密案，陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔9日分析，台積電對營業秘密的防護一向相當嚴謹，儘管近年爆發幾起洩密案件，但台積電在營業秘密的管理與防護上「已經相當了不起」。
她解釋，若台積電機密資料被認定是「國安法」中的「核心關鍵技術」，案件恐怕上升到國安層級，被告身份也可能從單純的侵害營業秘密者，轉變為涉嫌經濟間諜。他說：『(原音)台積電的營業秘密若已經被列入國安法的核心關鍵技術，羅先生的刑事責任就不只是刑法的洩密罪、營業秘密法的境外使用竊取營業秘密罪，還有國安法的竊取核心關鍵技術的營業秘密罪。 他會變成國安法的被告跟經濟間諜，這是非常嚴重的。 』
林志潔指出，洩密案曝光後，英特爾第一時間強調招募程序「一切合法」，並稱羅唯仁並未涉及任何違法行為。然而，一旦羅唯仁最終遭判刑，英特爾很可能會改採切割策略。她舉例，過去T-Mobile指控華為竊取Tappy技術時，華為也迅速發佈聲明，與涉案員工保持距離，企業發布切割聲明是常見的危機處理手段。
根據美國聯邦經濟間諜法，當涉案人具有美國公民或居留身分、相關企業在美國設有據點，或竊密行為在美國境內發生，美方就能主張管轄權。林志潔指出，從這些構成要件來看，美國對羅唯仁與英特爾案具備管轄權，後續發展仍取決於美方態度以及是否啟動調查。
她認為，由於涉及競業禁止，雙方最好的結局是台積電與羅唯仁達成民事和解；但若最終證實外洩內容屬核心關鍵技術，依國安法最高可能面臨12年重刑。此外，由於羅唯仁具有美國身分，跨境偵辦勢必牽涉美方，也將成為案件後續發展的重要變數。(編輯：楊翎)
其他人也在看
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 186
68歲嬤「塞進烤箱」烤剩骨！倒進花盆「逆孫正面照」曝
國際中心／綜合報導哥倫比亞卡利市（Cali）曾發生一起逆孫弒嬤的逆倫慘劇，27歲孫子竟然對好心收留他的外祖母痛下毒手，將對方的遺體塞進烤箱，焚燒到剩骨頭後，甚至將剩餘的骨頭碎片埋進家附近的花盆中，企圖湮滅證據，最終檢方靠著DNA比對，確認死者身分。如今，逆孫的「魔鬼」正面照也流出了。民視 ・ 13 小時前 ・ 3
七期豪宅門口約面交 千萬現金遭持槍2匪劫走｜#鏡新聞
台中七期附近發生千萬搶案，7月6日晚上10點多，被害人在台中市西屯區一處社區跟人約面交1061萬元鉅額現金，但是卻被人當街持槍行搶，警方循線追蹤，逮捕兩名搶匪，不過錢卻是不見蹤影，加上他們的供詞三度改口，警方還要追幕後黑手，法院近期審理後依加重強盜罪各判二人8年4個月徒刑。鏡新聞 ・ 3 小時前 ・ 3
國民法官判刑重 律師槓上審判長、質疑權威引導造成預斷
國民法官法上路近三年，台灣高等法院上周接連有國審案件遭判死刑、無期徒刑，讓一審法院審判長成為箭靶，被告律師接連批評一審審...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
「遠端窺視17天」挑1時辰16槍殺羅天義！揪31名共犯…手法令人不寒而慄
通緝犯51歲的男子羅天義藏身高雄市左營區，今年遭槍手楊云豪16槍狙殺，案發後，槍手、主嫌潛逃出境，遭通緝未落網；檢警展開調查，該集團犯罪計畫相當縝密，共犯多達31人，另查出，集團犯案前，早在羅住家外裝設遠端監視器，監控長達17天，掌握生活作息後才出手，整起犯罪經過，令人不寒而慄。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發起對話
帶女兒散步遭「突襲」！沈伯洋還原現場嘆：該男被KMT洗腦！
論壇中心/綜合報導綠委沈伯洋昨(７日)傍晚帶女兒出門時，遇到一名陌生男子突然用手機強光照射他和女兒，並質問他「為什麼做網軍」，甚至酸說他活該被中國通緝。對此，沈伯洋感嘆，過程中他有詢問該男子消息來源為何，「他完全講不出來」。沈伯洋也認為，該男子長期被共產黨跟國民黨所帶來的資訊洗腦，也算是一種受害者，我們必須正視這樣的危機。沈伯洋在《台灣向前行》節目中指出，該男子手機強光的高度「幾乎對著小孩的臉照」，他的口氣、氣氛是會讓小孩子感到懼怕。沈伯洋直指，該男的行徑讓自己想到，傅崐萁之前也曾控訴他是美國間諜，在法院上傅崐萁的訴訟代理人，也拿不出相關的證據，「國民黨現在已經進入到這個境界」。藍營政治人物一天到晚把毫無根據的事掛在嘴邊，讓它的支持者「越聽越仇恨」，才會導致這種人在遇到路上他的時候，攻擊性變強。沈伯洋也強調，此次事件最重要的是有五歲小朋友在身邊，強光是直對著小孩的臉，女兒當下一定遭受到驚嚇，事後他與妻子會好好來陪伴她。對此，執業律師李育昇也指出，該男子恐違反兒少法跟恐嚇罪。立院榮譽顧問陳柏惟進一步表示，人們會因為情緒而影響認知，如果要扭轉被情緒操弄的局勢，就要用正面的能量去對抗，國民黨不會停止仇恨的，因為仇恨有票，你覺得王鴻薇會為他的造謠道歉嗎？他也強調，沈伯洋這件事無關政治立場，都是該被譴責的暴力事件。原文出處：帶愛女散步遭陌生男「突襲」！沈伯洋還原現場嘆：他被KMT洗腦！ 更多民視新聞報導藍白護航小紅書詐騙案 張益贍轟：受害者找他們算帳！中國疑冒名台灣參加越南選美 專家揭「食髓知味」慣犯！才遭中國發布"紅色通緝" 沈伯洋帶女兒出門被騷擾民視影音 ・ 22 小時前 ・ 3
剴剴案保母檔另涉虐2童 妹爆綑綁嬰「姊錄影」
台北市 / 綜合報導 涉聯手虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳，一審各被判處無期徒刑與18年徒刑，上訴高院審理中，而2人另涉及對2名嬰幼兒施暴成傷。台北地院昨(8)日開庭，姊妹倆辯稱綑綁嬰兒是防「噴泉式吐奶」嗆到，而錄影幼童一腳高一腳低大哭，姊姊辯稱忘記誰錄影，但妹妹入庭戳破姊姊辯詞，直言是姊姊錄影，覺得有趣要跟家長分享，2人均否認虐待，案件明年3月2日將再開庭。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前 ・ 1
高雄羅天義槍擊案 專案人員：電影能看到的情節都用上了
高雄槍擊案引起社會關注，警方追查發現，犯罪首謀從4月間開始策畫，且找來互不認識的五大集團參與，甚至委託徵信業者早在半個月前，就在羅姓死者住家外電線桿設置遠端監視器，犯案後設置17處斷點幫助槍手楊云豪偷渡逃亡，專案人員說，「電影上能看到的情節都用上了」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陳怡君涉詐助理費出庭 哽咽認罪喊「並非貪財」
台北市議員陳怡君涉嫌以人頭方式詐領助理費455萬元，並向建商收賄遭起訴，今（8日）她當庭哽咽認罪，並向法官致歉，強調犯行並非出於貪財，而是因服務處經營困難，庭訊結束後，她以口罩與墨鏡遮掩匆忙離去，全案將於明年1月12日宣判。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
"違停遭取締"引發不滿 台南男子持登山斧砍傷執勤女警
南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導台南市一名女警進行取締違規停車開紅單時，竟遭陳姓轎車駕駛拿登山斧連砍多下，所幸送醫急救，沒有生命危險；嫌犯之前就因為妨礙公務被判刑，這次疑似一個月收到2張違停罰單，昨晚去買晚餐又被開單，心生不滿，才會拿出放在車上的登山斧行兇，訊後被依殺人未遂罪嫌羈押獲准，而台南市長黃偉哲也在練書上發文，嚴正譴責暴力。嫌犯違停被開單，竟趁著員警轉身離去，拿出登山斧朝女警背部連砍。（圖／民視新聞）兩名員警正對著違停、閃黃燈的汽車開單，這時汽車駕駛剛好提著便當回來，立刻收到員警剛開的罰單，沒想到他竟趁著員警轉身離去，拿出器械對著女警背部連砍好幾刀，很快就被兩名員警反身制伏在地。目擊民眾說看到嫌犯被抓有抵抗，還好最後有順利抓到。也覺得太離譜了，動不動就拿東西出來，被砍的不就很倒楣嗎。驚悚的砍警案發生在台南崇德路，值勤員警接到民眾投訴，前往取締熱點依法舉發。陳姓男子疑似一個月收到2張違停罰單，心生不滿才會行兇，但單開、遞單的都是男性員警，嫌犯卻只敢對相對弱小的女警下手，拿出登山斧狂砍。法執行公務遭到失控民眾砍傷，女警送醫縫合治療，沒有生命危險。（圖／民視新聞）事發後台南市長黃偉哲也在臉書上發文，強調民眾不理性行為絕不寬貸！也會協助同仁提出告訴，絕不允許任何暴力行為。事發後警察局局長派督察慰問，黃姓女警是警專32期畢業，任職10年多，值勤經驗豐富，卻沒想到和同事依法執行公務，居然遭到失控的民眾砍傷。還好女警送醫縫合治療，沒有生命危險。而攻擊員警的陳姓男子，9年前的黑歷史也跟著曝光。2016年他就曾經因為不滿車被拖吊，居然從家裡拿出登山刀朝拖吊車方向丟擲，因此和員警發生衝突扭打，被依妨礙公務送辦，處有期徒刑4個月。這回他更是變本加厲，直接拿登山斧攻擊女警，被殺人未遂及妨礙公務現行犯移送偵辦，犯行重大，有反覆實施及逃亡之虞，檢方訊後向法院聲請羈押獲准。原文出處：不滿遭取締違停！ 台南駕駛持登山斧砍女警 更多民視新聞報導台南驚悚襲警！女警開單後被斧頭攻擊 男子行兇原因曝光陳水扁表態了！力挺「這人」選台南市長 大讚奠定賴總統連任基礎迴力鏢？國民黨竟要賴瑞隆退選 她怒挖「這藍委」兒吸毒黑歷史民視影音 ・ 1 天前 ・ 3
歌后曹雅雯屢遭跟騷聲請保護令 女狂粉收押
高雄市 / 綜合報導 金曲歌后曹雅雯，長期遇到一名新加坡籍的劉姓女歌迷騷擾，生活不堪其擾，已向法院聲請跟騷保護令，但沒想到12月初，曹雅雯到高雄公益演出時，劉姓歌迷竟也在演唱會現場等候曹雅雯，嚇得她趕緊報警處理，警方到場逮捕劉女，後續也依違反跟騷法聲押獲准。藝人曹雅雯說：「我欲甲你攬牢牢。」金曲歌后曹雅雯，12月3日到高雄出席公益演唱會，台上深情演出，溫暖歌聲，也讓台下聽得如癡如醉，但卻傳出，常騷擾曹雅雯的劉姓女歌迷，不甩保護令，也在場等候曹雅雯，嚇得她報警處理。警方獲報到場後，當場將劉女依法逮捕帶回警局，根據了解，曹雅雯從去年起，就常遭到這名新加坡籍的劉姓女歌迷騷擾，生活不堪其擾，後來依跟騷法聲請保護令，但今年11月到12月間，劉姓女歌迷，還是持續傳送電子郵件，騷擾曹雅雯。12月3日曹雅雯到高雄公益演出時，劉女更直接跑到現場等候，嚇得曹雅雯，馬上報警處理，高雄仁武分局大華派出所所長黃俊龍說：「依違反跟蹤騷擾防制法，現行犯逮捕，全案訊後依違反保護令，移送偵辦，並建請羈押。」高雄橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山說：「訊問後，認其有反覆實施，違反保護令，及跟蹤騷擾之虞，及逃亡之虞，在114年12月4日，向橋頭地方法院，聲請羈押獲准。」曹雅雯也在社群貼文寫下，感謝真的可以好好睡覺吃飯了，而檢方也指出，劉女曾因恐嚇跟蹤騷擾等罪，被新北地院判處，應執行有期徒刑6個月，驅逐出境，也因犯跟蹤騷擾防制法，被台北地院處拘役50天，但人還滯留台灣，如今不甩保護令，聲押獲准，粉絲追星沒問題，但界線還是得拿捏清楚。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
喝醉酒脫序! 男喝到店家打烊不走 咬傷安管上銬"睡死"
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 台北報導喝醉酒、超脫序！有一名32歲的男子，到台北市信義區讀一間夜店，喝酒狂歡，沒想到，店家凌晨4點打烊時，他卻賴著不肯走，安管來勸阻，還被男子咬傷，警方獲報到場，要將酒醉男保護管束，結果他大聲嗆警、不願配合，被上銬後，乾脆放軟，直接躺在地上呼呼大睡。員警獲報，來到信義商圈，就看眼前這一名黑衣男子，渾身酒氣，情緒超失控，聽到要被警方管束，還囂張嗆警。這一幕，全被經過民眾拍下來，男子超不配合、頑強抵抗，還得出動三名員警，才能將他壓制住。喝醉酒脫序! 男喝到店家打烊不走 咬傷安管上銬"睡死"。（圖／民視新聞）男子被上銬後更離譜，直接躺在地上，呼呼大睡。警方當然也不是吃素的，又拖又拉，終於把他拉上警車，結束這場鬧劇。喝醉酒脫序! 男喝到店家打烊不走 咬傷安管上銬"睡死"。（圖／民視新聞）事發在8號凌晨4點多，台北信義區一間夜店外，店家4點打烊，沒想到，一名32歲李姓男子喝的醉醺醺，賴著就是不肯走，不僅咬傷安管人員，還對員警大聲嗆聲。黃湯下肚，不省人事，男子酒醒後，不知道會不會對自己的脫序行為，感到丟臉。原文出處：喝醉酒脫序！ 男喝到店家打烊不走警方上銬當場「睡死」 更多民視新聞報導人妻懷孕驚見尪偷吃小三！USB藏「激戰紀錄片」下場慘了日公務員「來台偷拍」慘了！二度犯案當場被捕 刑度曝光家人涉校園爭議 賴瑞隆詳述和解經過：盼不實訊息勿再傳遞民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
男闖紅燈被開單「叫爸爸來」 因襲警判拘役30天
新北市 一名41歲男子，日前過馬路 被員警揪出闖紅燈 攔下開單，男子認為警方在搶錢，態度 差勁，還叫自己爸爸來協調，他甚至 在開單過程中，動手襲警，這下除了 紅單要繳，還被依妨害公務罪 判拘役30天，等於 易科罰金3萬元。 #闖紅燈#搶錢#叫爸爸東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 1
眼熟！ 警遶境勤務站崗 眼尖逮詐欺通緝犯搜出毒
屏東東港分局員警，執行廟會遶境勤務時，從人群中認出了一名詐欺通緝犯，立刻上前逮捕，但嫌犯抗拒，警方將他壓制上銬，從18歲男子身上搜出毒品，依法移送屏東地檢署偵辦。 #廟會遶境#通緝犯#毒品東森新聞影音 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
尾隨住戶進公寓！ 竊賊闖空門拆監視器避露餡
台北市 / 綜合報導 一名慣竊，大老遠從新北市板橋騎機車，到台北市北投，還刻意把車停很遠。他鎖定一處社區，尾隨住戶潛入行竊。除了大肆搜刮值錢物品，過程中，只要看到監視器鏡頭，就會拔掉帶走，謹慎又狡猾。但百密一疏，還是漏掉一支監視器，樣貌及行竊過程因此被鎖定逮捕。黑衣男子鬼鬼祟祟的走在巷子，小心翼翼用雙手捧著紅色的大紙袋，原來這些全都是他剛剛從民宅內，偷出來的戰利品，事發在台北市北投區一處社區民，現場看似獨棟透天厝，其實地下室跟頂樓都是連通。記者羅立安說：「由於社區的入口處是沒有設置管理室的，所以當時嫌犯就是尾隨其中一名住戶，直接從大門進到裡面，還一路跟到了地下室。」由於住宅入口沒有設立管理室，男子當時就尾隨其中一名住戶進到民宅內，還一路跟到地下室。43歲的林姓嫌犯，尾隨住戶潛入，瞄準頂樓加蓋容易進出，住戶又剛好不在家，便拿出工具自行開鎖，把屋內的現金.電子產品，金項鍊金戒指等等物品搜刮，就連監視器鏡頭也不放過，但沒想到大意漏了一處監視器，樣貌被掌握遭到警方鎖定。北投分局永明派出所長所長葉明源說：「本分局獲報後立即成立專案小組，已將涉嫌人拘提到案，訊後將以涉嫌違反竊盜罪嫌移請士林地檢署偵辦。」據了解林姓嫌犯有竊盜、毒品前科，沒有正當工作以行竊維生，早有預謀帶著一大串鑰匙，從板橋騎車到北投，還故意把車停遠遠掩人耳目，但百密一疏漏掉的監視器，記錄下行竊過程，也助警方逮人送辦。 原始連結華視影音 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
法官一句話籌到2.2億交保 三地集團鍾嘉村需戴電子腳鐐
高雄市 / 綜合報導 高雄三地集團創辦人鍾嘉村，因涉嫌收受約3.5億元回扣遭收押，8日偵查終結，依特別背信、證券交易法等罪起訴，移審後，檢方要求2.2億元保釋金，但鍾嘉村喊出「資金有困難，籌不出來」，法官則是語帶玄機地指出「三地集團很大、相信有足夠財力」，接獲消息的家屬，緊急向親友籌錢，上午11點左右，律師接獲通知，已經籌到錢，最終法官裁定交保，下午兒子現身地院辦理相關程序。 穿著短袖上衣、短褲的男子，是高雄三地集團創辦人鍾嘉村兒子，9日下午趕赴高雄地院，以匯款方式支付爸爸2億2千萬的鉅額保釋金，隨後相關人員抱著裝有電子腳鐐的紙箱步入法院，所有程序完成後，鍾嘉村的律師現身鏡頭前，辯護律師周章欽說：「不是外界講的說這個集團很大馬上就可以籌到錢，在一個晚上其實有他的困難度，客觀事實跟證據來看已經沒有串證，跟湮滅證據的問題了。」創辦人鍾嘉村涉嫌收受回扣，不法所得高達3.5億，8日檢方偵查終結，依特別背信、證券交易法等罪起訴，而在延押庭上，檢辯雙方在保釋金額尚進行激辯，儘管鍾嘉村坦承部分犯行，以及繳回1.2億的不法所得，但檢方提出若要交保，保釋金至少要高於2.2億元，期間法官問對於交保金，是否有問題，當下鍾嘉村隨即喊出，資金有困難籌不出來，希望可以降低一點，並且強調，自己身體狀況很不好，希望不要再押了，雙方的攻防戰僵持許久一度休庭，最終裁定9日只要籌到錢就能聲請交保，律師透露為了力拼交保重見天日，家人四處向親朋好友開口借錢，直到上午接近11點左右，才接獲到家屬通知，已經順利籌到2.2億元。高雄地院行政庭長李育信說：「羈押期間曾至高雄榮總住院治療多日，裁定被告於提出保證金2億2千萬元後准予停止羈押。」其實整起案件的手法，是透過假合約，將1.9億的開發費，匯給鍾嘉村掌握的尚發營造，接著再發包施工，從中賺取價差，收取回扣等等。現在收押的鍾嘉村，在家人籌到錢後，法官裁定交保，但仍需要配戴電子腳鐐，另外也限制出境、出海8月，並要定期拍照回傳。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
雲林驚見恐怖鄰居挾持揮刀砍! 警獲報到場制伏
中部中心 / 中部綜合報導雲林虎尾有民眾控訴，父親遭到一名精神不穩定的鄰居，持刀挾持砍傷，該名鄰居過去常常做出失控行徑，這回父親開車回家，嫌犯竟然在門口堵人，最後還拿刀砍人，警方到場制伏動手嫌犯，依殺人未遂、強制等罪嫌移送地檢偵辦，檢方向雲林地院，聲請羈押獲准當事人陳先生心有餘悸 還原當時擋刀狀況。（圖／民視新聞）王姓男子一手拿菜刀一手勒住鄰居的脖子，揮舞菜刀嗆聲，男子情緒激動，說要等警察來上銬，而被勒住脖子的是男子的陳姓鄰居，則是保持冷靜，跟男子不斷溝通。事情發生在8日中午，陳姓男子開著貨車返家回虎尾家中，男子早坐在一旁堵人，小貨車抵達時他直接衝上前，立刻把人拖下車持刀挾持，揮砍被害人。警方到場依照現行犯將持菜刀揮砍的男子逮捕送辦。（圖／翻攝畫面）當事人陳先生心有餘悸，他說對方就像瘋了一樣，就怕被對方砍傷頭部和頸部，只能用手不斷阻擋，冷靜等待警方到場。事發五後分鐘後，警方到場，將王姓嫌犯依現行犯逮捕，依照殺人未遂、強制等罪嫌送雲檢偵辦。情緒失控的犯嫌，揮刀砍鄰居，遭到地院裁定羈押獲准，也讓陳家人鬆了一口氣，至少短時間不用，提心吊膽，擔心出入安全。原文出處：脫序惡鄰！ 雲林嫌犯疑精神不穩定 門口「持菜刀堵人」 還拖下車揮砍 更多民視新聞報導社子醉男失控揮刀襲警遭壓制 2警躲攻擊"摔落樓梯"受傷醉男持西瓜刀閒逛 地方頭痛人物 警方迅速到場壓制毒駕被抓"供出好友"2人反目 台中當街爆砍人衝突民視影音 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
警匪追逐！毒駕男飆7公里桃園逃到新北 警破窗抓人
桃園市 / 綜合報導 桃園八德一名蔡姓男子毒駕上路，因為搖搖晃晃，被員警攔下，但他心虛逃跑，一路逃了大約七公里。最後警方在新北三峽將他攔下，破窗將他制伏，警方在車上搜出多種毒品。員警十萬火急，拿著警棍衝下車，用力敲打車窗，一邊大聲喝斥，要車內的人趕快下車，警方說：「打P檔了沒啊，下來，下來。」用力把車窗打破，接著打開車門，支援警力隨後到場，好幾名員警合力，把車上的駕駛拖下車壓制在地，原來他車上載有大量的毒品，還毒駕上路。事發在桃園八德福德一路，7日中午員警執行巡邏勤務時，發現47歲的蔡姓駕駛行車不穩立刻上前攔查，但他假意停車但隨即開上國道，沿途高速行駛逃逸約7公里，警方事後在三峽交流道，利用巡邏車擋住犯嫌去路，並強勢破窗將人逮捕，現場檢測出毒品陽性反應。桃園市保安警察大隊第一中隊分隊長方寧舟說：「犯嫌車輛後於新北市三峽交流道出口處，因紅燈停等車流受阻，員警為避免犯嫌駕車衝撞，遂以巡邏車輛擋住犯嫌車輛去路，並以破窗器材強勢破窗逮捕犯嫌。」警方在車內查獲，海洛因、安非他命等，各式毒品證物，根據了解，這名47歲的蔡姓男子，有多項毒品前科，這回還毒駕逃逸，上演街頭警匪追逐，從桃園八德追到新北三峽，最終還是逃不掉，被移送新北地檢署偵辦。 原始連結華視影音 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
醫大生遭無照男酒駕撞死 體育主播穿亡兒衣出庭討公道
中部中心/徐秘康、陳建華 台中報導有一名22歲的陳姓醫大生，3月在台中，遭到無照酒駕的吳姓洗車工撞死，嫌犯還肇事逃逸。台中地院今天（9日）開庭審理，死者的體育主播父親，特別穿上兒子的白袍出庭，要代他上法院討回公道。死者父親當庭陳述，父子的深厚情感，幾度情緒潰堤，審判長還請助理，拿面紙給死者父親，擦拭不停流下的眼淚。死者父穿亡兒白袍討公道。(圖/陳建華攝)死者父親，穿上兒子生前就讀高醫大職能治療系的白袍，就像是兒子也到法院了，陪做父親的，打官司討回公道！心都碎了的父親，強忍悲傷，親自出庭陳述意見，他當庭播放全家人的幸福生活照，幾度情緒潰堤！當他說道，兒子甚至大學還來不及畢業，還沒過22歲的生日，還沒來得及體驗人生，為什麼就遭遇到這麼可怕、這麼殘忍的事情？審判長主動命法助長，拿面紙給死者父親，擦去流不停的眼淚！陳姓父親是媒體主管兼體育主播，讀高醫大的兒子，大四到台中一家醫院實習，並打工當外送員，3月8日凌晨3點多，死者騎機車外送，行經西屯區黎明路、凱旋路口時，被23歲的吳姓男子，開車撞上，死者當場被撞飛，死因是創傷性休克。當父母從醫院領出遺體時，哭得肝腸寸斷！死者父穿亡兒白袍討公道。(圖/陳建華攝)吳姓嫌犯酒測值每公升0.37毫克，還有3次無照駕車的紀錄。撞死人案，被檢察官依酒駕致死、肇事逃逸等罪起訴。台中地院9日開最後言詞辯論庭，死者父親說，殺人償命、天經地義，請求國民法官判處死刑！吳姓嫌犯律師以"犯後態度良好"，請求減刑，不過，死者父親反駁，那兒子死後，能表達什麼態度呢？希望法官給予酒駕者最重刑責，這樣兒子的死才有價值。全案將在10日上午一審宣判。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：醫大生遭無照男酒駕撞死 體育主播穿亡兒衣出庭討公道 更多民視新聞報導檢方開證明"創傷性休克亡" 醫大生雙親慟領遺體醫大生遭酒駕男撞死！Cheap怒轟台中大執法「1套路又來了」酒駕撞死醫大生"公共危險致死"起訴 家屬盼追加故意殺人罪民視影音 ・ 4 小時前 ・ 1
徐巧芯大姑劉向婕羈押21個月交保 姑丈杜秉澄籌嘸錢還押
社會中心／王毓珺、嚴凱 台北報導國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，跟丈夫杜秉澄，被控協助詐騙集團洗錢，一審被重判10年跟15年，遭羈押21個月後，高院在5號下午裁定兩人交保，今天（8號）下午，劉向婕的媽媽帶著現金，從屏東北上辦保，但卻沒想救女婿，徐巧芯更直言，詐騙應該受到最嚴厲的懲處，自己支持鞭刑。身穿灰色外套，綁著馬尾、帶著眼鏡，國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕，因為遭指控成立後端水房，以虛擬貨幣協助詐騙集團洗錢，被關押21個月後，終於重新獲得有限度的自由。記者vs.徐巧芯大姑劉向婕：「是徐巧芯叫你們認罪的嗎，會不會覺得很委屈，攝影朋友辛苦囉，謝謝你們喔，小心喔。」徐巧芯大姑劉向婕羈押21個月交保 姑丈杜秉澄籌嘸錢還押（圖／民視新聞）5號下午高院裁定，杜秉澄跟劉向捷，分別以100萬元跟80萬元交保，限制住居、出境出海8個月，還要配戴電子腳鐐，隔了3天，8號下午，劉向婕的媽媽，帶著80萬現金，從屏東北上，幫愛女辦保，但卻沒打算救女婿。回顧整起案件，兩人因為洗錢等52項罪嫌，一審分別被重判10年跟15年有期徒刑，但是不服繼續上訴，杜秉澄還在8月的準備程序庭時，突然失控怒吼，是徐巧芯要他認罪，當時徐巧芯大動作切割，如今更直言，詐騙應該受到最嚴厲的懲處，希望加重刑罰，還給受害者公道，甚至支持鞭刑。只不過8號一整天，都沒有親友來幫杜秉澄辦保，他也被還押看守所。徐巧芯大姑劉向婕羈押21個月交保 姑丈杜秉澄籌嘸錢還押（圖／民視新聞）非本案律師包盛顥：「被告如果沒有資力負擔保釋金額，實務上法院，可能會變更裁定降低保釋金，或是由被告以外的人辦理交保，然而如果法院認為，被告仍然有羈押的必要，也有可能能變更交保裁定，改為繼續羈押。」杜秉澄過去說自己是冤獄，交保後會跟大家說清楚，因此接下來，他究竟能重獲自由，還是要繼續被羈押，外界也相當關注。原文出處：徐巧芯大姑劉向婕羈押21個月交保 姑丈杜秉澄籌嘸錢還押 更多民視新聞報導最新／徐巧芯涉詐大姑夫婦高院裁定交保！最快這日辦保出關涉詐被押21月！「徐巧芯大姑夫婦」劉向婕、杜秉澄獲高院裁定交保最新／遭收押21個月！「徐巧芯大姑」劉向婕交保 步出法院畫面曝光民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發起對話