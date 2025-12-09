若羅唯仁遭判為商業間諜 學者：英特爾恐切割

台積電提告前資深副總經理羅唯仁涉洩密，學者分析，若羅唯仁判處涉犯國安法，或遭認定為經濟間諜，英特爾很可能會採取「切割」策略，是企業常見的危機公關手段。

台積電前資深副總經理羅唯仁涉及洩漏營業秘密，疑似將先進製程等機密資料投靠老東家英特爾（Intel）。針對羅唯仁洩密案，陽明交大科技法律學院特聘教授林志潔9日分析，台積電對營業秘密的防護一向相當嚴謹，儘管近年爆發幾起洩密案件，但台積電在營業秘密的管理與防護上「已經相當了不起」。

她解釋，若台積電機密資料被認定是「國安法」中的「核心關鍵技術」，案件恐怕上升到國安層級，被告身份也可能從單純的侵害營業秘密者，轉變為涉嫌經濟間諜。他說：『(原音)台積電的營業秘密若已經被列入國安法的核心關鍵技術，羅先生的刑事責任就不只是刑法的洩密罪、營業秘密法的境外使用竊取營業秘密罪，還有國安法的竊取核心關鍵技術的營業秘密罪。 他會變成國安法的被告跟經濟間諜，這是非常嚴重的。 』

林志潔指出，洩密案曝光後，英特爾第一時間強調招募程序「一切合法」，並稱羅唯仁並未涉及任何違法行為。然而，一旦羅唯仁最終遭判刑，英特爾很可能會改採切割策略。她舉例，過去T-Mobile指控華為竊取Tappy技術時，華為也迅速發佈聲明，與涉案員工保持距離，企業發布切割聲明是常見的危機處理手段。

根據美國聯邦經濟間諜法，當涉案人具有美國公民或居留身分、相關企業在美國設有據點，或竊密行為在美國境內發生，美方就能主張管轄權。林志潔指出，從這些構成要件來看，美國對羅唯仁與英特爾案具備管轄權，後續發展仍取決於美方態度以及是否啟動調查。

她認為，由於涉及競業禁止，雙方最好的結局是台積電與羅唯仁達成民事和解；但若最終證實外洩內容屬核心關鍵技術，依國安法最高可能面臨12年重刑。此外，由於羅唯仁具有美國身分，跨境偵辦勢必牽涉美方，也將成為案件後續發展的重要變數。(編輯：楊翎)