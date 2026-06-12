若美伊戰事短期內結束 蔡明興：油價將暴跌、升息壓力降

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（中央社記者曾筠庭台北12日電）富邦金董事長蔡明興今天表示，當前影響全球通膨最關鍵的因素仍是油價，若美伊戰爭短期內結束，「石油價格可能暴跌」，對全球經濟而言將會是及時雨，特別是高度依賴能源進口的東亞國家，不僅有助減輕通膨壓力、也可能使各國升息壓力下降，反之，若是油價維持高檔，升息可能無法避免。

富邦金今天舉行115年股東常會，會中通過114年營業報告書、財務報表及盈餘分派案，普通股每股配發4.25元現金股利，現金股利居金控業之冠，並追平富邦金歷史最高紀錄。

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蔡明興在會後受訪時指出，石油價格是推升通膨的重要來源之一，但這一波油價相較過去石油危機並未出現同等幅度飆升，原因之一是中國能源結構轉變，對石油依賴下降、用量大幅減少，並大力發展太陽能等清潔能源，使全球原油需求成長趨緩，加上多數產油國近期增產，使供給相對充足。

蔡明興表示，在供需與地緣政治交錯影響下，油價雖然上升，但仍未出現歷史性暴漲；若美伊戰爭在短期內結束，石油的價格可能將會暴跌，對全球經濟而言將會是及時雨，特別是高度依賴能源進口的東亞國家。

在利率方面，蔡明興說，是否升息將高度取決於油價走勢，若油價下滑帶動通膨降溫，升息機率自然下降；但若油價維持高檔，升息應該是無法避免的。

談及富邦人壽將參與投資SpaceX，蔡明興表示，目前SpaceX估值很高，且在全球太空產業具獨占領先地位，是少數具全球壟斷地位的企業之一。SpaceX的核心優勢在於可重複使用的火箭，不僅大幅降低發射成本，甚至可替美國NASA執行任務，並支援衛星發射與商業服務。

他指出，SpaceX正進一步發展低軌衛星通訊與太空算力中心，未來甚至可能朝月球算力基地與火星長期移居構想推進，雖然部分願景仍需時間實現，但技術進展持續推進。他認為市場對SpaceX看法分歧，但若以3年至10年長期角度觀察，股票仍具高度發展潛力。

富邦金去年稅後淨利為新台幣1209.4億元、每股盈餘8.37元，展望金控子公司今年營運表現。蔡明興說，今年截至5月，富邦金各子公司獲利均創新高，包括海外銀行據點如台北富邦香港分行與富邦華一銀行等皆表現亮眼，銀行、壽險及證券業務均維持雙位數以上的成長。（編輯：潘羿菁）1150612