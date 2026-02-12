若美伊談不攏 川普警告：擬派第二艘航母赴中東「軍事準備」
中東局勢再度升溫，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在川普第二任期中，第七度前往華府進行會談，希望美方加強對伊朗施壓，伊朗重申並不尋求發展核武，也拒絕美方提出任何過分的要求，但川普表示，雖然會繼續跟伊朗對話，但如果談判破裂，將考慮派遣第二艘航空母艦前往中東準備軍事行動。
以色列總理第7度會川普 盼美加強施壓伊朗
納坦雅胡關心美伊核談判進展，11日親自前往華府跟川普會面，也希望美國對伊朗的彈道飛彈計畫採取更強硬的態度，不過川普認為跟伊朗的談判必須繼續下去。以色列跟伊朗去年爆發衝突後，美伊最近才重啟對話，6日在阿曼結束核談判，雙方表示很快就會召開下一輪會談。
重申不發展核武 伊朗總統：拒美「過分要求」
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在德黑蘭自由廣場發表演說時，罕見針對過去的鎮壓行動公開向人民道歉，並強調伊朗並不尋求發展核武，「我們已經反覆聲明過這一點，也隨時準備好接受任何形式的審查」，同時拒絕美方針對核計畫提出任何過分的要求。但川普表示，如果美伊談判破裂，考慮派遣第二艘航空母艦前往中東準備軍事行動。
美軍中東基地 「愛國者飛彈」已裝上卡車部署
根據《路透社》報導，最新衛星影像顯示，美軍在中東的卡達烏代德基地，已經把愛國者飛彈部署在卡車發射平台，具有更高的機動性，能夠快速回應任何軍事打擊，也讓美伊緊張局勢再度升溫。
國際中心／ 闕帝慈 編撰 責任編輯／馮康蕙
