若美國介入 伊朗警告將攻擊區域內美軍基地

伊朗緊張情勢升高，路透社今天(14日)報導，伊朗警告，若美國攻擊伊朗，伊朗將回擊區域內國家中的美軍基地。

美國總統川普威脅介入伊朗局勢，路透社引述一名伊朗高階官員說法指出，若美國攻擊伊朗，那麼伊朗將回擊區域內國家境內的美軍基地。

該位官員告訴路透社，「德黑蘭已經告知包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和土耳其在內的國家，如果美國鎖定伊朗為目標，這些國家境內的美軍基地將遭到攻擊，伊朗並要求這些國家阻止華盛頓攻擊伊朗」。

路透社也指出，伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araqchi)和美國特使魏科夫(Steve Witkoff)的直接溝通管道已經暫停。

高階官員指出，美國的威脅破壞了十多年來的外交努力，也導致阿拉奇和魏科夫之間原本可能的就解決核武爭議舉行的會議因此取消。(編輯：沈鎮江)