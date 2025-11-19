若自己人破壞藍白合？鄭麗文喊要為大局努力：該怎麼辦就怎麼辦

記者楊士誼／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19）日會面，被問及若破壞藍白合作的是自己人，該怎麼處理？鄭麗文說，兩黨都有自己的規定，「該怎麼辦就怎麼辦，應該是這樣」。可以想到非要祭出黨紀的，如惡意破壞、願賭不服輸，不惜破局也要參選到底等情況。她也強調，希望大家能全力以赴並接受結果，也會竭盡所能的溝通，降低衝突，必要時依據各自的家規處理。

媒體提問，若破壞藍白合作的是黨內的人，會否有相對應的黨紀處分？是否未來是「國民黨有事就是民眾黨有事」？提問一出，令黃國昌與鄭麗文不禁笑開懷。

廣告 廣告

鄭麗文回應，「就是誠意，就是對大局的體認」。她表示，大家心理上應該要有共同的深刻體認，就是台灣人民的期待，今天社會國家的處境，因此必須放下小我。每一個人有意願想展示自己、想要爭取的、凸顯自己的優勢，「君子之爭嘛！」如果最強人選不是自己時，也能放下小我，為了大局一同努力。

鄭麗文笑說，媒體今天聽了很多正面的話，先禮後兵，看後面有什麼絕招。她指出，兩黨都應該有自己的黨章跟紀律規定，這就回到各黨的相關規定，怎麼樣的言行違反了自己政黨的規範，「該怎麼辦就怎麼辦，應該是這樣」。自己可以想到非要祭出黨紀的，如惡意破壞、願賭不服輸，自己不是最佳的候選人卻不惜破局也要參選到底等情況。

鄭麗文也表示，希望前面過程中，如果大家有正確的態度與心理建設，為了大局全力以赴並接受公平、公開遊戲規則的結果，過程中能夠竭盡所能的溝通，讓誤會跟衝突降到最低甚至不存在，「我們希望過程一切順利圓滿，必要的時候依據各黨自己的家規處理」。

更多三立新聞網報導

爭2026新北市長？黃國昌認了「非常想執政」：若男主角非我也不會扯後腿

「鄭黃會」有跟柯文哲談過！黃國昌曝柯談3關鍵詞：他也知道什麼最重要

藍白合作再進一步！黃國昌盼智庫對接「讓台灣看見光明」 鄭麗文答應了

鄭黃會！黃國昌拋「藍白智庫對接」 鄭麗文認：這兩天才找李鴻源討論

