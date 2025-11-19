若自己人破壞藍白合？ 鄭麗文：家規處分

鄭麗文說倘若自己人破壞藍白合，將以家規處分。（圖／記者游承霖攝影）





中國國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌19日下午3點在新北市新莊舉行高峰會談，2人暢談1個多小時後，鄭麗文接受現場媒體提問時，被提及倘若在藍白合間見縫插針的是自己人，該如何處置時，鄭麗文也回答，盡可能溝通、努力，可能的誤會、摩擦甚至矛盾與衝突，降到最低甚至不存在，必要的話，仍以各黨家規處置。

現場有媒體提問，兩黨主席對民進黨見縫插針都已有準備，但倘若是自己人鬧事該如何處置；另外，鄭麗文會談中曾提到，國民黨同志要做好心理準備，適合種心理準備？

鄭麗文首先指出，心理準備就是誠意、對大局的體認，就是台灣人民的期待，國家社會處境，必須放下很多小我；有意願的人展現自己最大努力，希望自己成為最好的人選，但君子之爭，如果一旦最佳人選不是我時，大家能放下小我，為大局共同努力，這是我們需要的心理建設與民主風度。

針對倘若是自己人鬧事部分，鄭麗文也說，兩黨都有黨章、紀律規定，怎樣的言行是違反自己政黨的規範，該怎麼辦就怎麼辦。

鄭麗文進一步說，惡意破壞、或是說願賭不服輸，自己不是最佳候選人，可是也要不惜破局參選到底的人，我們當然希望前面過程中，如果有正確態度、心理建設，共同為大局全力以赴，並接受公平公開遊戲規則結果，這個過程極盡所有該要有的溝通、努力，讓可能的誤會、摩擦甚至矛盾與衝突，降到最低甚至不存在，當然是希望過程順利圓滿，必要的話就以各黨家規處理。

